La tapa del Diario PERFIL del domingo 8 de marzo de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.119 del Diario PERFIL, de este domingo 8 de marzo de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite