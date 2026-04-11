La tapa del Diario PERFIL del sábado 11 de abril de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.128 del Diario PERFIL, de este sábado 11 de abril de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

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