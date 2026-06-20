La tapa del Diario PERFIL del sábado 20 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.148 del Diario PERFIL, de este sábado 20 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Milei le retira la comunicación a Adorni, pero lo defiende en el Senado. El Presidente mueve el tablero: nombró vocero a Adrián Ravier, economista y diputado con quien tuvo “mil charlas” nocturnas por teléfono sobre dolarización y escuela austríaca. El cambio llega en medio de una feroz cacería de votos del oficialismo para blindar a Adorni de la interpelación y la moción de censura. Carrera contrarreloj antes del martes en Diputados y el jueves en el Senado. El PRO será el fiel de la balanza.

Noelia Ruiz, la ‘killer’ de Santiago Caputo que reemplazó a Leal. La titular del

Orsna debe controlar los aeropuertos, un lugar clave en un gobierno sacudido por las denuncias de corrupción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego de la fusión telecom/Telefónica se crearÁ una tercera empresa.

Contacto en Francia: diálogo y suspicacias entre Lijo y Mahiques. El juez y el miniisto pasan una semana con agenda en París.

CFK. Hoy habrá un banderazo por su libertad en medio de la fuerte interna.

Se posponen las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Salario. Un informe elaborado por la UBA señala que la remuneración mínima perdió un 40% de la capacidad de compra.

Agostina. El caso sigue mostrando nuevas aristas, con la indagatoria de Soledad Andreani, una de las imputadas en la causa.

Alquileres. Una ONG lanzó una inmobiliaria para tender puentes entre propietarios y quienes buscan una vivienda para sus familias.

Carlo Ginzburg. Falleció el intelectual que cambió la manera de contar la Historia. Un “detective” del pasado y sus huellas presentes.

Flor Peña habló con la madre de Messi. Celia Cuccittini tuvo un gesto antigrieta.

En pleno Mundial preocupa el avance de la ludopatía infantojuvenil.

Estados Unidos ganó y ya está clasificado. Venció por 2 a 0 a Australia en Seattle.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Castillo, Ares, Stolbizer, Link, Kohan, Haime, Giampaolo, Hopenhayn, Feletti, Bianchi, Helman y J. Fontevecchia.

HB

