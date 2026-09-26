La tapa del Diario PERFIL del sábado 26 de septiembre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.176 del Diario PERFIL, de este sábado 26 de septiembre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Caputo habló con el corazón en EE.UU. y el riesgo país respondió con el bolsillo. En Wall Street el ministro de Economía intentó contener el vendaval externo. Pero el resultado no se hizo esperar: este viernes el riesgo país cerró a 609 puntos, en una clara demostración de incertidumbre sobre el destino de las finanzas y de la gestión libertaria. “Seguimos con atención si la idea del Presidente es reactivar la economía o convertirse en Napoleón”, advirtieron desde la Gran Manzana. La duda mayor trasciende lo electoral y está referida a la continuidad del rumbo.

Fortuna sin grieta: quiénes son los diputados con más patrimonio. PERFIL accedió a las declaraciones juradas de los legisladores. Hay millonarios en todas las fuerzas, de Máximo Kirchner a Martín Menem.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Exclusivo: la última licitación de comida para Olivos que encargó la “brujita”, amiga de Karina Milei.

En el mes de agosto los argentinos compraron para ahorro us$ 2.500 millones.

Milei regresó al país luego de un viaje en el que reafirmó su alineamiento con Trump.

Revocan el fallo de Laura de Marinis y la sacan de la causa. Casación dictaminó por unanimidad en contra de su fallo sobre menores.

Balance. Durante los tres días de reuniones, Trump y Xi Jinping abordaron aspectos de la relación entre Estados Unidos y China.

Perdidos. Sigue la búsqueda de dos kayakistas que ingresaron ayer al mar en Santa Teresita, pese al alerta meteorológico.

Delcy Rodríguez. La mandataria refuerza su alianza con los Estados Unidos, mientras María Corina Machado no puede volver. Oscar Gónzalez Oro falleció en su lugar en el mundo. Fue en Punta del Este, a los 74 años.

Condenaron a los asesinos del expuma Juan Martín Aramburú.

Crece la guerra entre escritores por la cancelación de Ariana Harwicz.

Lali Espósito llena hoy su tercer River, mientras su filme podría resultar ganador en el festival de San Sebastián.

HB