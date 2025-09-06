La tapa del Diario PERFIL del sábado 6 de septiembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.066 del Diario PERFIL, de este sábado 6 de septiembre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

El Gordo Dan abrió una grieta entre el Gobierno y sus aliados. El ataque del jefe de la tropa digital oficialista contra el senador Luis Juez por apoyar la emergencia en discapacidad desató un inesperado conflicto en el corazón libertario. Guillermo Francos salió a desmarcarse con dureza, Karina intentó contener y el Presidente optó por el silencio.

Volá campeón. Javier Milei estuvo con Noel de Castro, la científica argentina aspirante a astronauta en un viaje junto a Luis Caputo en el que se anunciaron inversiones futuras. Relax preelectoral y espíritu “exultante”.

El viejo inversor amigo que puede volver de la mano de Luis “Toto” Caputo.

Lilita. Pide juicio político contra el juez que censuró los audios de Karina.

Se necesitan cuatro sueldos mínimos para zafar de la pobreza.

Kicillof. La mayor atención de Fuerza Patria estará concentrada en las Primera y Tercera sección electoral para el domingo.

Divina comedia. Un manuscrito perdido llega sin éxito al cine. Estreno mundial de “In the hand of Dante”.

Inteligencia artifical. Un estudio revela que los argentinos confían en su uso, aunque muchos creen que debe regularse.



Menos polarización. Hipótesis de tercios para la Cuarta Sección electoral para el comicio de mañana. Puede crecer el centro.

Herencia Armani: clara, sin secretos.

Broda: corrección del dólar para octubre.

Casi 26 millones de argentinos tienen sobrepeso u obesidad.

Entrenamiento sufrido por la temperatura.

Los incidentes en Avellaneda: Independiente perjudicado por un fallo de la Conmebol.

Escribe en esta edición:

Burgueño, Calvo, Curia, García, Haime, López, Sartelli, Ferrero, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB