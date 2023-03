Larreta anunció la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes la eliminación “inmediata” del impuesto a las tarjetas de crédito.

El tributo había sido establecido luego de que el gobierno de Alberto Fernández le quitara fondos coparticipables a la Ciudad, los cuales le fueron restituidos al distrito en diciembre a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que el Ejecutivo se niega a acatar.



“Dije el primer día que era un impuesto temporario y que lo íbamos a eliminar apenas la Corte fallara a favor de la autonomía de la Ciudad”, señaló y continuó: “Bueno, la Corte dictó el fallo a fin de diciembre. Tuvimos en enero la feria, esperamos un mes más. Pasaron dos meses no vemos ninguna perspectiva de que el Gobierno nacional cumpla”, sostuvo Larreta en una rueda de prensa en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

En ese marco, el candidato a presidente recordó que el impuesto a los sellos era un tributo “provisorio” hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia, y, como el máximo tribunal le dio la razón al Gobierno porteño con una cautelar, ahora promete eliminarlo.

“Los vecinos no pueden esperar los tiempos de la política y yo no voy a quedarme quieto viendo cómo un Gobierno que quiebra las instituciones toma de rehén a los argentinos”, enfatizó.

En clave electoral, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires sumó: "Esto es una visión de lo que necesitamos en la Argentina. Vamos a quitar el peso muerto del Estado".

El jefe de Gobierno porteño afirmó que “la gente está harta de escuchar a políticos que no cumplen con sus promesas, que ignoran la responsabilidad que significa comprometerse a algo”. Y se diferenció: “Yo no, yo lo que me comprometo, lo cumplo”.

"Ya no da para más. Se vive con angustia, con frustración por no conseguir trabajo o con miedo a perderlo. Los que somos padres no dormimos cuando nuestros hijos salen a la calle y se nos hiela la sangre cuando vemos que crece la violencia en tantos lugares del país como Rosario, el conurbano bonaerense o la Patagonia. Los chicos aprenden cada vez menos en las escuelas. Inseguridad, falta de trabajo, sueldos por el piso y precios cada vez más altos. Resolver esta crisis es una prioridad urgente", añadió el dirigente de Juntos por el Cambio.

El conflicto por la coparticipación

Todo comenzó en septiembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando el presidente Alberto Fernández resolvió transferir parte de los fondos porteños por coparticipación hacia la provincia de Buenos Aires, tras un fuerte reclamo de la policía bonaerense. El Gobierno nacional había justificado la medida haciendo hincapié en que los recursos que disponía la Ciudad habían sido definidos por un DNU del gobierno de Mauricio Macri.

Noticia en desarrollo