El economista y político, Ricardo López Murphy, destacó la necesidad de tomar medidas de fondo, lo que pareciera acercarlo a la visión de Patricia Bullrich. Su opinión sobre las posibles candidaturas de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El Gobierno anunció que ofrecerá a parte de los bancos un canje de bonos hasta 2025, ajustado por inflación, o por la devaluación de la tasa de cambio del dólar oficial. Algunos economistas de Juntos por el Cambio calificaron esta medida como demasiado “onerosa” para el Estado. ¿Hay algún punto de comparación entre esta refinanciación de la deuda en pesos y aquello que fue el anuncio que desembocó en una hiperinflación durante la gestión de Raúl Alfonsín?

Hay un tema, que es la gran acumulación de deuda interna respecto a un mercado financiero y de capitales muy pequeño.

Tenemos limitaciones para tener déficit. Muchas veces no se comprende en el debate argentino. No solo como en otros países, porque eso descalabra las cuentas internas o actúa como actor de expulsión y expansión, que es algo clásico, sino que el tamaño tan pequeño de nuestro mercado financiero y de capitales hace que, prácticamente, no queden recursos para el sector privado.

Al momento actual, cerca del 80% de los depósitos privados están en bonos públicos. Es decir, es un sistema financiero que no puede atender al sector privado. Eso es claramente patológico pero nadie lo registra.

En este caso particular, el problema es un poco más grave. No conozco el detalle, la letra chica, pero si es como yo me temo que sea, que al millón de jubilados sin aportes, que cuestan aproximadamente 50 mil millones de dólares, le agregamos un cambio de deuda por el cual emitimos deuda en dólares que nadie puede conseguir, a un valor mucho más bajo que el valor sostenible, una deuda que se ajusta al dólar o a la tasa de interés, si la tasa subiera, los bancos pueden canjear, el vencimiento se transforma en diario. Eso no ha existido nunca en la Argentina, me parece algo muy grave.

Los bonos se ajustarían por dólar y por costo de vida, todos los días se podría ver obligado a tener que comprar toda la deuda. Si eso es así, es una bomba que hace inmanejable la política monetaria de acá al futuro.

¿Qué punto de comparación encuentra entre esta situación y aquella del ‘88, ‘89?

En los dos casos había que reducir el déficit. Acá tenemos un déficit enorme para una base monetaria muy chica, y al no tener acceso al crédito, tanto en esa época como ahora, genera que ese déficit, esa deuda, se monetice.

El déficit no fue “abatido”, como dice el Gobierno, se pateó el problema para enero de este año, o paliado con “contabilidad creativa”, con el plan soja, con el que el Gobierno pierde mucho dinero y, sin embargo, en las cuentas fiscales aparece ganando, porque usted no registra en el fisco la pérdida que sí ocurre en el BCRA.

Lo mismo hace con una serie de operaciones que están mal registradas. Ese conjunto de problemas nos lleva a una situación crítica.

Yo no he visto los términos específicos de esta medida y por eso tengo cierta cautela al hablar. Lo que he visto son los anuncios y comentarios en la prensa. De hacerse una cosa así, se condicionaría brutalmente la política económica en 2024 y 2025.

La posibilidad de una candidatura en CABA

Según algunas versiones, usted estaba analizando competir por el cargo de jefe de Gobierno porteño. ¿Es así?

Yo soy diputado por la Ciudad. Tengo una organización política en la Ciudad, y es verdad que nosotros observamos, dentro del frente opositor, que los grupos republicanos liberales expresamos ciertas diferencias con la actual gestión y podríamos hacer una mejor gestión, no necesariamente mi candidatura.

En ese sentido, me parece lógico que exista esa opción en la coalición opositora.

¿Qué diferencia hay entre su radicalismo y el de Martín Lousteau?

Yo dejé el radicalismo hace muchos años, en el 2002, después de haber pertenecido al partido durante muchos años. Y lo hice no de manera marginal, sino con responsabilidades, y tratando de generar debates y peleando por que orientáramos la política en una dirección que a mí me parecía que correspondía más a la historia y al espacio de transformación que la argentina necesitaba.

Me parece que ellos están más cerca de una visión socialdemócrata que lo que estoy yo. Esa es, básicamente, la diferencia.

La interna en Juntos por el Cambio

¿Se considera más cerca de Patricia Bullrich que de Horacio Rodríguez Larreta?

He tratado de evitar las definiciones de candidatura. Trato de que nos concentremos en las discusiones sobre las políticas.

Por ejemplo, qué haríamos con el sistema previsional. El Gobierno acaba de quebrar, de una manera radical, el sistema previsto en nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra organización económica financiera.

Lo mismo pasa con el sistema financiero, monetario, el crédito, el sistema educativo, sanitario.

La clave de la oposición, en vez de distinguirse por afinidades personales o fotos, debería hacer un gran énfasis en el programa que queremos llevar adelante. El país necesita un debate quizás tan importante que el que se generó en el ‘56 y el ‘57 con la irrupción de Arturo Frondizi enfrentando a Ricardo Balbín.

Ahí hubo un debate muy grande sobre el rumbo que debíamos tomar, eso es lo que yo creo que hoy es crucial.

En ese debate, ¿cree que las ideas de Patricia Bullrich le resultarían más atractivas que las de Horacio Rodríguez Larreta?

Tengo la impresión de que la Argentina necesita cambios muy profundos y no vamos a tener mucho tiempo disponible para aplicarlos. Me parece que la parte central del debate es esa, de cuánto tiempo y crédito vamos a disponer.

Mi impresión personal es esa, que el próximo Gobierno, prácticamente, va a resolver su futuro en el primer mes de gobierno, no va a tener posibilidad de especular.

Me parece que las diferencias de todos los componentes de Juntos por el Cambio son menores. Obviamente, en algún momento habrá que elegir entre las opciones de la interna, cuando haya que elegir lo haré.

Tenemos que presentar una alternativa seria de qué se hace frente al problema del crimen organizado, por ejemplo. En ese debate, yo voy a tratar de explicar, en ese debate, cómo fue la alternativa en Medellín, por qué eso fue exitoso, y como esa es una alternativa integral.

Yo escapo al tema de las definiciones personales para tratar de llevar el debate siempre a las cuestiones sustanciales de políticas públicas que tenemos que enfrentar.

Dionisíacos versus apolíneos en Mendoza

Federico Sturzenegger publicó un artículo en el diario Perfil que generó mucha polémica, respecto del método por el cual se pueden llevar adelante las reformas necesarias.

Conozco las ideas de Federico. Necesitamos ser conscientes de que hay un dilema histórico muy serio. Todos los días estamos frente a decisiones de una magnitud inconcebible.

La semana pasada, no podía creer que estuviéramos discutiendo 50 mil millones de deuda, con la moratoria previsional, y la discusión tuviera la liviandad que tuvo. No por parte de la oposición, sino del oficialismo.

Argentina tiene que tener un cambio muy drástico en los procedimientos. En ese sentido, Federico hace rato que viene insistiendo en que vamos a un cambio muy radical, o bien al fracaso como Nación.

