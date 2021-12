Salta: le suspendieron el registro de conducir a la concejala que se grabó manejando ebria

La Justicia de Salta suspendió la licencia de conducir de la concejala María Soledad Gramajo Salomón, quien semanas atrás se había grabado manejando borracha sentada arriba de un hombre. Ahora tiene un plazo de 48 horas para entregar el carnet tras su notificación.

El 24 de noviembre pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había pedido al organismo de la misma función en Salta (a cargo de Carlos Sauma) que se encargara de la suspensión de la licencia de la exjueza del Tribunal Administrativo de Faltas. A pesar de todo, Gramajo Salomón asumió su cargo el 3 de diciembre en el Concejo Deliberante de Salta.

La Secretaría de Movilidad Ciudadana de la provincia, a cargo de Gilberto Pereyra, recibió esa solicitud y decidió dar una suspensión transitoria a la vigencia de cinco años de la licencia de Gramajo, la cual vencía el 15 de mayo de 2023. El secretario de Movilidad habría intimado a la concejala a "entregar obligatoriamente" el carnet en las oficinas del organismo antes de que se cumplan dos días de la solicitud.

Esto se suma a un nuevo examen psicofísico que determinará su aptitud para manejar, que debe realizar en los próximos cinco días de la mano de un profesional habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Salta, según informó el diario local El Tribuno.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial también solicitó la retención de la licencia de conducir al Tribunal de Falta municipal de Soledad Gramajo. El Juez de Faltas, Diego Peretti, habló con dicho medio y sostuvo: "Nuestra competencia se da por una denuncia del funcionario público, pero ante una denuncia tiene que intervenir el área de constatación, que en este caso es Movilidad Ciudadana".

"En el caso particular de la concejala Soledad Gramajo, era imposible que puedan constatar porque era un hecho que ocurrió y no se mantuvo en el tiempo. Como esta infracción no se mantuvo en el tiempo, no hay forma de constatarla, no hay forma de que intervenga el Tribunal de Faltas de manera activa", completó.