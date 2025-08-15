¿Los liberales están furiosos con Mauricio Macri? Diego Guelar y el futuro del liberalismo

Por primera vez en su extensa carrera política y diplomática, el ex embajador en China Diego Guelar tuvo un exabrupto para referirse al fundador del PRO, luego del acuerdo de los amarillos con LLA.

En Línea Directa, el streaming exclusivo para los suscriptores de Perfil, junto a Pablo Helman, jefe de redacción del diario Perfil, analiza el devenir de las ideas de centroderecha en un contexto en el que el gobierno tiende a extremarse y el peronismo no demuestra señales de renovación.

¿Cuándo verlo?

El próximo miércoles 20 de agosto a las 12:00 hs. La charla estará disponible de forma exclusiva para quienes cuenten con una suscripción activa a Perfil. Si aún no sos suscriptor, podés aprovechar la promoción vigente con el precio más bajo del año, ingresando en: https://mi.perfil.com/