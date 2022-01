Ni los juguetes del pobre Lucio Dupuy se salvaron del maltrato en La Pampa: todo tirado en la vereda

El departamento donde vivía Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado en La Pampa, fue "vaciado" este fin de semana y las fotos de algunos juguetes tirados en la vereda circularon por redes sociales, con duras críticas al tan dramática postal cerrando un caso cuyo salvajismo y desidia oficial conmueve a la sociedad pampeana. El hecho de este fin de semana fue alertado por vecinos de Kardec al 2300, testigos de cómo los juguetes del menor terminaban en la calle, tras la "limpieza" que en un primer momento se adjudicó a la dueña del inmueble, pero que luego apuntó a familiares de la madre del chico o su pareja, que habrían ido hasta ese lugar a retirar algunas pertenencias y en esa tarea descartaron los juguetes del nene arrojándolos a la vereda.

Había hasta una bicicleta y las cosas que parecían en mejor estado fueron recolectadas por quienes pasaron por allí en primera instancia, hasta que llegaron miembros de la familia paterna de Lucio y pudieron también conservar algunos recuerdos del chiquito, que como se sabe murió a causa de las feroces golpizas recibidas durante años.

Según informó el Diario de La Pampa, el pasado jueves los vecinos vieron una camioneta que comenzó a cargar muebles y otros objetos de la vivienda donde Lucio vivía junto a su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de esta, Abigail Páez. Sin embargo, se sorprendieron aún más cuando observaron que los juguetes, las bicicletas y otras pertenencias de Lucio quedaban tiradas a la calle, entre otras cosas con destino de basura.

Los vecinos del departamento en que vivía Lucio Dupuy dieron cuenta de las cosas tiradas en la vereda. (Foto: El Diario de La Pampa)

Frente a esto, algunos vecinos llamaron a los familiares de Christian Dupuy, el papá de Lucio, para contarle de la triste situación y decirles que podían llegar a tener como recuerdo algunas de las cosas que pertenecieron al nene. El ingreso al departamento en el que vivía el nene había sido vetado por la Justicia por las pericias y recolección de pruebas que se hizo en el lugar, hasta que antes de la feria el inmueble quedó finalmente libre de restricciones.

A partir de esto, Silvia Gómez, la abuela de Lucio, contó en Facebook que quien vació el departamento habría sido la dueña del departamento, ya que era una vivienda alquilada. "Mil gracias a la gente que se comunicó. Pudimos recuperar cosas de mi nieto. Algunas cosas se llevaron pero entiendo y nos reconforta que puedan jugar algunos niños con los juguetes de Lucito", narró la señora.

"Pasada una semana del crimen, la Policía no entregó varias cosas de él. Lo que no entiendo a esa señora, si tenía tanto apuro por alquilar, hubiese ido a la comisaría y así nos avisaban. Que Dios la perdone, yo no", agregó la abuela del nene. Sin embargo, horas más tarde esa versión de la abuela del nene que apuntaba a la dueña del inmueble empezó a desdibujarse, porque otros vecinos señalaban que quienes en realidad habrían estado en el lugar recogiendo algunas cosas eran familiares de la madre del nene y su pareja, que además de recolectar algunos muebles que se llevaron en una camioneta, terminaron tirando los juguetes del nene. En cualquier caso, representó otra postal de violencia que se agrega al maltrato que terminó con la muerte del nene, en un cuadro que el médico forense Juan Carlos Toulouse graficó en pocas palabras: "en 27 años de profesión nunca vi algo como esto"...

Presentarán una denuncia penal contra Salud por el caso Lucio

José Aguerrido, abogado de la familia paterna de Lucio, advirtió que en el mes de febrero, una vez terminada la feria, harán la denuncia por "situaciones" en el sistema de Salud Pública por las veces que no hubo respuesta ante evidencias claras de maltrato infantil.

Aguerrido aseguró a El Diario La Pampa que, en principio, la denuncia no estaría personalizada, aunque dijo que si existen actores que la investigación judicial podría considerar como responsables. Uno de los elementos de prueba es el historial clínico del nene y el de su madre, Magdalena Espósito Valenti.

"La situación es cada vez más grave. Se podría haber evitado la muerte de Lucio. Tiene que haber un antes y un después, una bisagra, a partir de esto", afirmó el abogado.

Además, la justicia ordenó pruebas de ADN para el 3 de enero y examen mental obligatorio para el 3 de febrero a las dos imputadas por el crimen de Lucio: Valenti y su pareja, Abigail Páez. Los resultados del examen formarán parte de la investigación y como pericia.

Todavía no está probado si la madre de Lucio estuvo o no al momento del crimen, pero Aguerrido no ve la diferencia: "Pero ese dato, si estuvo o no estuvo, no es relevante para nosotros. Responde de la misma manera ante el hecho", concluyó.

MM/HB