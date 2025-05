Tomar mate mientras es una costumbre arraigada en la cultura argentina, pero puede convertirse en una práctica riesgosa si se realiza mientras se maneja un vehículo. A pesar de que no está explícitamente prohibido por la ley nacional, provincias como Mendoza y Córdoba ya aplican multas a quienes ceben o beban cuando están al volante. Expertos en seguridad vial coinciden en que esta distracción puede ser tan peligrosa como usar el celular o conducir bajo los efectos del alcohol.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un vehículo que circula a 100 km/h recorre 28 metros por segundo. Si cebar un mate lleva apenas cuatro segundos, el conductor atraviesa más de 100 metros sin prestar atención plena al camino: es como manejar una cuadra entera con los ojos cerrados.

El proceso de preparación del mate puede generar otras complicaciones al volante, como salpicarse con el agua caliente, el derrame de la yerba o el azúcar y hasta la pérdida de atención por tratar de alcanzar alguno de los elementos que hacen a esta ancestral costumbre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otra parte, ante una maniobra o un impacto imprevistos, la bombilla puede transformarse en un elemento cortante capaz de provocar heridas y hasta la muerte de los ocupantes del vehículo.

Lo que piensan las personas que conducen en Argentina

Un informe del Observatorio Vial de CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Transito de la República Argentina) reveló que el 80% de los consultados cree que las faltas de tránsito son consecuencia de las costumbres argentinas al volante, como el uso del celular, fumar, comer, beber o tomar mate mientras se conduce.

Mate al volante: “El problema no son las multas, sino que la gente se muere”, advirtió un experto

La encuesta, realizada a 1.426 hogares del Área Metropolitana, mostró que el 29% de los encuestados considera que las transgresiones se deben al desprecio por las normas; un 21%, a la falta de atención de los conductores; y otro 21%, a la presencia de conductores alcoholizados. Es decir, para 7 de cada 10 personas, la responsabilidad recae principalmente en quien maneja.

Según la Organización Mundial de la Salud, las distracciones en la conducción pueden ser de cuatro tipos: visuales (como apartar la vista del camino); cognitivas (por ejemplo, reflexionar sobre un tema de conversación del que se esté hablando por teléfono o estar absorto por una preocupación); físicas (como cuando un conductor sujeta o manipula un aparato, en lugar de tener las dos manos al volante), y auditivas (por ejemplo, responder a un celular).

Qué dice la ley

Aunque la Ley Nacional de Tránsito (24.449) no prohíbe de forma explícita el consumo de mate al volante, exige que los conductores mantengan ambas manos sobre el volante salvo cuando sea necesario cambiar de marcha, y que conserven el dominio efectivo del vehículo, por lo cual está prohibido ocupar las manos en algo más.

La licencia de conducir será digital y sin fecha de vencimiento, pero con actualizaciones obligatorias

Este principio fue interpretado por algunas provincias para sancionar el mate como una distracción peligrosa. Tal es el caso de Mendoza y Córdoba, donde se aplica la normativa con multas específicas.

En Mendoza, cebar mate es una falta grave. El Decreto 326/18 de la Ley 9024 exige mantener el control del vehículo, y la multa puede alcanzar los $420.000, según el valor actual de las unidades fijas.

En Córdoba, la conducta se encuadra en "manejo inseguro", junto con fumar o manipular objetos. La sanción es de 20 unidades fijas, equivalente a $24.000 al valor vigente.

Además, no es necesario ser detenido por un agente: una grabación de una cámara de seguridad vial puede bastar para recibir la multa en el domicilio.

Matrículas de papel: por qué cada vez son más los autos que circulan sin patentes

Una distracción subestimada

Desde la neurociencia del tránsito se advierte que incluso los hábitos automáticos, como cebar mate, exigen recursos cognitivos. En contexto de manejo, cualquier desvío de atención (aunque sean segundos) aumenta el riesgo de accidentes.

Los especialistas aclaran que el problema no es el mate en sí, sino su preparación y consumo mientras el vehículo está en movimiento. Por eso, recomiendan hacer pausas para disfrutar la infusión con seguridad.

Prevención sin perder la tradición

Las autoridades insisten en que el objetivo no es penalizar una costumbre cultural, sino garantizar la seguridad de todos los que circulan. En ese sentido, los mensajes preventivos buscan instalar una lógica similar a la de "si tomás, no manejes". Quizás pronto se vuelva común escuchar: "Si cebás, estacioná primero." O incluso: "Si tomás mate, no conduzcas."

Al igual que al hablar por teléfono o cambiar la radio de estación, una maniobra inesperada puede ocasionar un siniestro vial.

Cabe señalar que Argentina es uno de los países de Sudamérica con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Según un estudio realizado por CESVI Argentina, 9 de cada 10 accidentes cuentan con el error humano.

En esta línea, el 89,5% de los accidentes se produce por distracciones, impericia o errores, mientras que el estado de la ruta es un factor en el 8,8% de los casos y los desperfectos mecánicos en el 1,6%, en tanto el resto se divide entre velocidad indebida, no respetar la señalización, prioridad de paso, distancias entre vehículos y el cansancio.

Por este motivo, se insiste en que tomar mate mientras se conduce califica como una distracción al volante y existe una ley que lo penaliza.

RM/ff