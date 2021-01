Mató a escopetazos a su ex pareja y su ex suegra: es adorador de "San la Muerte"

Un hombre mató a su ex esposa y a su ex suegra a escopetazos en la localidad de Monte Quemado, de Santiago Del Estero. Jorge Vidal Fecha, el acusado, habría cometido los femicidios en dos casas distintas. Lo atraparon luego de escapar de la segunda escena del crimen. En su poder, tenía el arma utilizada en el crimen.

Según publicó El Liberal de Santiago, Vidal Fecha es "adorador" de San la Muerte y en efecto, en su página de Facebook tiene posteos relacionados. De acuerdo al diario local, todo comenzó cuando el acusado regresó de trabajar y se dirigió en su moto, con el arma de fuego escondida en la campera, hasta donde se encontraba su ex pareja Viviana Palmas, de 23 años, en la casa de una amiga.

La joven fue atacada allí a escopetazos y luego el femicida se dirigió hasta la vivienda de su ex suegra, Felipa Correa, de 39 años, a quien ultimó de un disparo en el pecho. Si bien el criminal se dio a la fuga tras el segundo ataque, poco después fue localizado y detenido por efectivos policiales que había sido alertados del primer homicidio.

Tanto la joven como su madre fueron trasladadas de urgencia hasta el hospital de la ciudad, pero murieron a raíz de la gravedad de las heridas sufridas por los disparos.

Tomó intervención en el caso el fiscal de turno, Santiago Bridoux, quien declaró que "el hombre ya fue detenido, se secuestró el arma y el motovehículo".

"Tenemos varios testigos porque el hecho sucedió a plena luz del día y en dos casas", informó el fiscal. El homicida se muestra en las redes sociales como un fiel devoto de San La Muerte y todos sus "me gusta" tienen vinculación con esa creencia. En un principio había trascendido que además de a las mujeres, Vidal Fecha había ultimado también a su ex cuñado y herido de gravedad a su ex suegro, pero la policía confirmó más tarde que las atacadas fueron las dos víctimas fatales.

Quién es San la Muerte

Tal como recordó PERFIL en un artículo de 2012, San La Muerte era un santo pagano al que se le rendía culto en secreto. Hoy es el preferido de los presos. Otras religiones dicen que hacen pactos con Satanás y se lo venera sobre todo el Litoral, donde miles de fieles le piden por amor, dinero y por salud, adjudicándole todo tipo de milagros.

También conocido como el "Señor de la Buena Muerte", tiene seguidores en Chaco, donde, por ejemplo, se lo recuerda cada 15 de agosto. En Buenos Aires aún no tiene tanto arraigo espiritual, pero cada vez hay más devotos tras las rejas. Los "curanderos" que reúnen a personas necesitadas en el interior o el Gran Buenos Aires utilizan imágenes de San La Muerte rodeadas de whisky, vino espumante y vodka, entregados por sus fieles como ofrendas.

Con información de El Liberal y NA

Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte a la línea 144, de atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. También por WhatsApp, al +5491127716463.