“Feli, te lo juro, pero te lo juro… Pará que tengo a un pelotudo cortándome el pasto acá. No sé, me lo hace a propósito el pelotudo. Escuchame una cosa. Te amo hasta el infinito y más allá. Me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas. No me pidas esto. Te lo pido por favor”, ese es el comienzo del audio que envió un padre a su hija que le pedía que fuera a su entrega de diplomas en el horario en que la selección argentina se va a enfrentar con el equipo mexicano.

“Te amo con todo. Voy a lo que haga la familia, voy a lo otro… No me hinchés… un diploma...”, continúa el audio que viralizó la protagonista, Felicita Chennales, en su cuenta de TikTok (@felichennales__) . “Jajaja, ni en un millón de pesos voy. Posta. Te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte posta. Soy re limitado”, fue otro de los mensajes del hombre a su hija.

“Yo no fui a buscar ni mi diploma de la universidad, te lo juro. No lo fui a buscar, preguntale al abuelo. Te lo juro por Dios... Está buenísimo, te acompañé desde el jardín hasta acá. No me rompás... con un coso. Te juro que voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez, te lo digo… parece una joda. Están todos locos. No me caben dudas que hay pelotudos en el mundo sueltos. Y que hay una (…) que no le gusta el fútbol y que pone esto. Que lo cambie y (…) ¿Y soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Todos los demás son pelotudos que hacen hockey, danza artística…? ¿qué ... hacen? ¿Ninguno está puteando como yo? No te lo creo. Los están censurando. Juntame en el grupo de papás porque voy a hacer un quilombo…”, advirtió.

Sin embargo, el diálogo no terminó ahí porque el hombre buscó complicidad en la madre de la chica, ya que comenzó a sentirse incómodo siendo, en apariencia, el único que ponía el grito en el cielo y se iba a perder la entrega de diplomas.

“Che Ceci, escuchame una cosa. Ahí Feli me dice que el sábado a las 3 de la tarde no sé qué poronga hay, algo de un diploma… Están locos, están todos locos ahí. Pensé que era una joda, pero ¿están en pedo? (…) ¿Quién carajo va a ir? Yo no puedo ser el único retrógrado que no va a ir ahí y me hacen sentir para el.... Poneme en el grupo de WhatsApp de los padres, hagamos una carta o algo pero me... Me hacen sentir mal porque no voy al coso. Juega Argentina a las 4. Están todos locos. Nos jugamos la clasificación. Yo le dije a Feli: ‘voy de 3 a 3.05. Ojalá que te den el diploma ahí. Y si no te lo dan mandame un video’. No me acusen a mí de loco. Creo que agarrás un millón de personas y dicen lo mismo que yo. Pero son todos pelotudos los padres ahí”, concluyó.

Como la reacción y el enojo generaron mucha empatía y gracia el audio se viralizó rápidamente y los comentarios fueron en apoyo al padre.

Sin embargo, luego la joven dialogó con Infobae y reveló un secreto detrás de los audios. “Yo estoy en mi último año y hubo muchos cambios de fechas entre la gala, la fiesta de egresados, la entrega de diplomas, la cena. Y mi papá ya estaba muy loco con todas las fechas. La elevación del 8 de diciembre como dice en el video es real, pero la entrega de diplomas se lo dije yo a él para confundirlo. Y terminó con él estallado e indignado con el colegio”. Finalemente todo se trató de una broma pesada.

RB / MCP