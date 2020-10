Miguel Pichetto: "El apoyo de Alberto Fernández a Juan Grabois es lamentable"

Miguel Ángel Pichetto, ex senador y candidato a vice del Juntos por el Cambio, consideró este sábado 31 de octubre como "lamentables" las declaraciones de apoyo del presidente a Alberto Férnandez al dirigente social Juan Grabois".

"Venir a plantear ideas estúpidas de hace 70 años, que fracasaron en Cuba y en todos los lugares donde se quiso hacer reformas agrarias, apoderarse de campos en zonas alejadas es un disparate, eso lesiona la confianza pública en un principio central que es la propiedad privada", indicó Pichetto, que volvió a destacar el rol de Mauricio Macri en el esquema opositor y también destacó la "mirada de Estado" de la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"No tengo ningún contacto con el kirchnerismo, pero la carta de la vicepresidenta tiene contenido, en un momento en que el dólar es imparable, y ella pidió un acuerdo político. Dicho esto, la respuesta de Mauricio Macri es totalmente razonable, está dispuesto al diálogo y está dispuesto a una agenda que incorpore algunos temas que están en discusión, la libertad, la propiedad privada, la división de poderes" señaló Pichetto, indicando que "hay mucho rencor acá y en Juntos por el Cambio no hay un reconocimiento fundamental, y es que si hay un diálogo, el líder del espacio opositor es que se retiró del poder con el 40% de los votos, es Mauricio Macri, no hay ninguna duda de eso".

"Quiero creer que el mensaje que ha emitido la vicepresidenta es un mensaje serio, que ella está viendo cosas mucho más complejas que las que aparecen en la superficie", consideró el compañero de fórmula de Macri.

"Creo que ella (por Cristina Kirchner) está mirando las dificultades económicoas, el narco, el panorama en el conurbano, el delito, el panorama internacional creo que están en la mirada de la vicepresidenta, es una mujer que ha gobernado en la Argentina, tiene una visión de Estado...", afirmó.

"Estos avales son malísimos, cuando la sociedad ve que se empieza a cumplir la ley, que se desaloja Guernica, que le devuelven el campo a los Etchevehere a la familia, que se tiene que resolver todo en la Justicia, aparece el Presidente convalidando esas ideas..." sostuvo Pichetto, reclamando que "se permita producir al campo para que aporte las divisas que el país necesita, y que mantiene toda la estructura de pobreza que mantiene el Gobierno".

"Soy un católico medio rebelde, pero católico al fin, pero lo que me gustaría es que el Papa Francisco algún día haga una reflexión a los argentinos, una sola en aras de la unidad, de la paz, de que no se puede vulnerar la ley, el papa podría decir algo a los argentinos, hace 7 años y medio que asumió como Papa, podría haber venido, fue a toda Latinoamérica menos acá. Los distintos papas a sus países de origen fueron varias veces, Juan Pablo II a Polonia fue cuatro veces, incluso modificó el sistema político polaco, terminó el comunismo... Sería mejor que diga algo, porque si clarificara la situación, evitaría que personajes como este (por Grabois) violenten la ley, ocupen campos y desalienten las inversiones en la Argentina, utilizando el nombre del papa...", dijo Pichetto en Radio Mitre.

"Cuando quiere el papa Francisco habla, pero nunca hay un mensaje para los argentinos, alguno de aliento, de unidad nacional, de que hay que dejar de pelearse...", señaló Pichetto.

Pichetto cuestionó "la defensa del pobrismo que hace la Iglesia, eso es una deformación de la doctrina social de la Iglesia, algunos curas agarraron la metralleta y ahora hablan de pobrismo para todos, como si fuera lo mejor que le puede pasar a la Argentina".

"Vamos a clarificar un poco, estos movimientos sociales están convalidados por el Gobierno, porque están vinculados al dinero y al poder, no existirían si no tuvieran el financiamiento estatal, y en general entonces están vinculados con los que tienen el poder, yo los veo más vinculados a Alberto Fernández que a Cristina Kirchner".

"Creo que la vicepresidente le dio la orden a Axel Kicillof de desalojar Guernica, creo que hay grandes diferencias entre La Cámpora y el Movimiento Evita", enfatizó, apuntando a la figura del papa Francisco, que a juicio de Pichetto "es usado, es puesto en el tablero y lo más importante de esta semana fue el documento de la Comisión Episcopal, que tiene un fuerte significado contrario a la toma ilegal y las usurpaciones, hace un repaso de las encíclicas, pero fundamentalmente dice que no al delito, no a la delincuencia organizada que toma propiedades ajenas".

Y también apuntó a las usurpaciones que llevan adelante grupos vinculados a la comunidad mapuche en el sur del país y la zona cordillerana: "Se apoderan de territorio federal, y si no hay una actuación dentro de la ley, una posición de clara firmeza de defensa de los intereses nacionales, esta problema será cada vez más grave".

