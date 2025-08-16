En uno de sus habituales posteos de fin de semana, el presidente Javier Milei también se sumó al debate generado en torno al exitoso estreno de Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella. Esta vez el Mandatario criticó duramente a lo que llamó la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”, y bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón Woke”, deslizó unos cuantos insultos, pese que hace solo unos días había prometido dejar de insultar en sus actos y mensajes. Milei sostuvo que la película les duele a los progres "ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos".

"Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía), escribió el Presidente.

"Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos", agregó:

Y cerró ironizando conque "no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...".

Cine en Casa Rosada y Olivos

La reunión de casi cuatro horas con su gabinete de este viernes, en día feriado, llamó la atención, pero todavía más cuando trascendió que buena parte de ese encuentro se la llevó la exhibición de la nueva película de Francella. Algo parecido a lo que había ocurrido cuando Milei hizo proyectar Homo Argentum a los diputados oficialistas y aliados en el quincho de Olivos, sumando elogios hacia la producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat. El libertario cree que la obra representa al ser nacional, con la cantidad de personajes que encarna el actor y que se burlan o son contrarios a la agenda “antiwoke” que pregona e impulsa LLA.

Javier Milei miró la nueva película de Guillermo Francella, "Homo Argentum", junto a diputados oficialistas

A partir de que Milei prometió no insultar más

Sin embargo, el posteo de esta mañana abundó en insultos, cuando hace pocos días en un evento de la Fundación Faro en Puerto Madero, Milei había prometido públicamente "dejar de insultar" a sus críticos y adversarios, señalando que intentaría “ver si están en condiciones de debatir ideas”. El presidente explicó que seguiría “las formas que les gustan para dejar en evidencia que son una cáscara vacía”, conectando su promesa con la difusión de la película como instrumento de crítica y reflexión.

Aunque termino siendo esclavo de sus palabras porque en el mismo discurso, apenas minutos después, llamó “inútil esférico” a Axel Kicillof, en una diatriba más bien hermética. En el acto de lanzamiento de campaña tildó a Kicillof de "enano soviético", pero admitió que va a dejar de insultar "porque noté que les estaba dando un refugio a los talibanes de las formas, que no son más que una cáscara vacía. Por eso, discutamos las ideas, porque nosotros sí las tenemos”, indicó.

