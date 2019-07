Una candidata a concejal del peronismo fue agredida en Mendoza

Fuerzas de seguridad buscaban este viernes 19 de julio a Rodrigo Aznares, un militante del oficialista Cambia Mendoza que en la tarde del jueves atacó el vehículo de la candidata a concejal por el peronista Frente Elegí, Gabriela Malinar. Según trascendió, Aznares se desempeña en el área de Higiene de la comuna administrada por el intendente Tadeo García Zalazar, y agredió primero de palabra a Malinar cuando esta llegaba a hacer campaña a la esquina de Segundo Sombra y Pergamino, de Godoy Cruz, y luego la emprendió a piedrazos contra el vehiculo en el que había llegado la candidata del peronismo.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, el agresor menciona a La Cámpora y acto seguido comienza a patear y tirarle piedras al automóvil Ford Ka estacionado. En las imágenes, los damnificados le piden que se tranquilice, pero el acusado no merma su ataque e insiste con que se marche e incluso amenaza con ir a buscar un arma de fuego "para darle un tiro, porque acá Cristina (Kirchner) no entra".

El tema mereció amplia cobertura de los diarios mendocinos, que destacaron que ocurrió cuando Malinar y otros militantes empezaban a recorrer la plaza Elvira de Rawson, en la zona apareció un hombre les decía que "se vayan de ahí". Malinar y su acompañante intentan tranquilizarlo, pero el sujeto sigue con los insultos, y amenaza con ir a buscar un arma de fuego. "Vayanse acá, acá Cristina no entra", grita Aznares y trabaja en el sector de Higiene.

"No es nuestra forma de actuar desde los que integramos Cambia Mendoza. Hablamos con ella (por Gabriela Malinar) y nos pusimos a su disposición", le dijo a canal 9 César Cattaneo, presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, poniendo distancia de Aznares y la grave situación. El funcionario agregó: "No lo defendemos, no sabemos las razones por lo que hizo eso. Es un hecho repudiable".

"En la Municipalidad encararemos un procedimiento administrativo para evaluar las sanciones, no puedo adelantar nada desde la opinión todavía. Seguramente irá en relación a la causa penal", precisó. También el intendente Tadeo García Zalazar salió criticar el hecho. "Me solidarizo con la candidata a concejal Gabriela Malinar y repudio enérgicamente los hechos de violencia que sufrió en la plaza Rawson. Estas agresiones realizadas por un militante de nuestro partido no representan el modo de hacer política que pretendemos para Godoy Cruz", sostuvo el jefe comunal radical en redes sociales.

