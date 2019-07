La grieta entre La Cámpora y Massa se mantiene (online)

Parecía que no había reconciliación posible entre Sergio Massa y las huestes kirchneristas. Pero la hubo. De hecho, hoy, el ahora primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos subió a su cuenta de Twitter un decálogo de por qué hay que votar a Alberto Fernández para presidente. El propio Alberto, incluso, mantuvo en su momento un duro enfrentamiento con Cristina Kirchner, quien ahora es su compañera de fórmula.

Pero, a diferencia de Alberto, quien era un personaje menos conocido para la juventud K, Massa llegó a ser enérgicamente repudiado por la militancia. De hecho, aún se puede hallar, buceando en la web oficial de La Cámpora, una canción que se entonó con fuerza entre 2013 y principios de 2015, cuando el tigrense parecía ser el principal contrincante político del kirchnerismo, incluso por encima del hoy presidente, Mauricio Macri.

Vamos transformando la Argentina

Unidos y Organizados

Junto a Néstor y Cristina

Los pibes siempre vamos al frente

Pensamos diferente, la patria no se vende

No pasa nada si todos los traidores se van con Massa

Siempre te sigo somos los soldados del pingüino.

Ese era, precisamente, el himno anti Massa de la juventud kirchnerista. Decenas de videos se pueden encontrar en YouTube de actos y marchas en los cuales fue entonado. Uno de ellos es el que fue posteado el 24 de marzo de 2015 en el sitio de la agrupación, con letra y todo, para que poder aprenderla de memoria (https://www.lacampora.org/2015/03/27/24m-vamos-transformando-la-argentina/). El video aún no fue removido.

¿Quiénes fueron los "traidores" que se fueron con Massa? Hubo intendentes y legisladores, entre otros, que rompieron con el Frente para la Victoria y saltaron al entonces flamante Frente Renovador. Ese espacio político fue el que en 2013 venció a Martín Insaurralde, candidato de Cristina, en la provincia de Buenos Aires. Durante años Massa se alimentó de la épica de haber frenado un supuesto interés de CFK por eternizarse en el poder. Según el líder del Frente Renovador, si el kirchnerismo ganaba esas elecciones iba a reformar la Constitución Nacional para que los presidentes puedan ser reelectos siempre.

Los banquinazos en la política argentina, no obstante, no son para nada una rareza. Por citar un ejemplo del otro lado de la grieta, la hoy aliada de la Casa Rosada, Elisa Carrió, había dicho en 2003:" Yo no sabía cómo iba a explicarles a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar”. Esas declaraciones se dieron luego de que Aníbal Ibarra derrotara al hoy Presidente en las elecciones a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

JPA CP