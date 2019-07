Oliveto defendió a Carrió: "Massot está en una situación difícil y la ligamos de rebote"

La diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto realizó declaraciones radiales picantes en contra de propios y ajenos: atacó al jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, mostró su hartazgo con el kirchnerismo parlamentario y acusó al juez Alejo Ramos Padilla de formar parte de un "circo romano".

En relación a Massot, Oliveto contestó a las críticas que éste había lanzado en contra de Elisa Carrió. "Él está muy herido por cómo está su situación dentro del PRO y se la agarra con aquel que tiene afecto. Le dijo a ella lo que le hubiese querido decir a otras personas”.

¿Qué había dicho Massot? Entre otras cosas, acusó a Lilita, jefa política de Oliveto, de haber "mentido mucho y extorsionado a este gobierno". En lo que se puede considerar una mamuschka de acusaciones cambiemitas, Carrió primero había acusado primero al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de enviar a Julián Domínguez para que la convenza de "romper relaciones" con el Gobierno. Allí, Massot salió en defensa de su amigo.

En declaraciones a Radio Con Vos, Oliveto reconoció que Carrió tiene diferencias políticas con Monzó, pero aclaró que el trato personal es bueno. Cuando le preguntaron respecto del episodio en que la líder de la Coalición Cívica trató de "hijo de puta" a Massot, Oliveto contestó: "Se lo dijo en privado, en una charla que tenía que ver con comportamientos, en el marco de una relación con mucha confianza y se filtró".

Ante la consulta del periodista Ramón Indart respecto de cómo se sienten en la Coalición Cívica ante cada declaración explosiva de Carrió, Oliveto justificó a su referente: "Aprendés a comprenderla y a quererla. No es fácil que cada cosa que vos digas sea noticia". Oliveto también afirmó que Carrió de a poco, "quiere retirarse de la política".

Contra Ramos Padilla. Consultada por la exposición y la notoriedad que cobró a partir de la causa D'Alessio, la legisladora sostuvo: “Nos presentamos, nos pusimos a disposición del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como corresponde”. En relación a este caso, señaló: "No hubo nada más que una carta certificada del juez que nos invitaba a decir lo que pensábamos, pero no nos mandaron las querellas” y continuó: “Recordemos que se han presentado como querellantes en contra de Carrió, de Mariana Zuvic y de mí: Julio De Vido, Roberto Baratta, Aníbal Fernández y ahora también parece que Stiuso…. falta el payaso Krusty”.

Luego, añadió: “No quedaron claras las dudas que Ramos Padilla quiere despejar, pero nos pusimos a disposición a pesar de los cuestionamientos que tenemos por como llevo adelante la instrucción. Que un juez de la Nación se presente en el Congreso a plantear dudas sobre Lilita y sobre mí, en un circo romano con todos legisladores kirchneristas... A partir de ahí tuve un montón de amenazas hacia mí y hacia mi familia”. Por último, lanzó: “Ramos Padilla es un juez de la Nación y yo lo respecto, aunque él no me haya respetado como persona”.

En relación a la actitud del kirchnerismo en el Parlamento, Oliveto criticó: "no quieren discutir. No dan argumentos, no hacen propuestas para modificar. No vienen, solo dicen que van a volver, que van a gobernar”. Como ejemplo de la supuesta falta de diálogo, la diputada mencionó que la principal fuerza opositora no dio quórum en comisión para discutir la ley de maltrato animal.

En relación al reciente acuerdo Mercosur - Unión Europea, apuntó: “Apenas suscripto y sin conocer la letra salieron a criticarlo. Es muy difícil cuando todo lo llevás a ese terrero, cuando no hay nada del otro que veas positivo, está difícil la convivencia, no es un lugar amigable el Congreso”.

Finalmente, y consultada sobre la decisión del fiscal Carlos Stornelli, respondió: “Debería presentarse, pero él tendrá sus razones, yo no puedo decir porque no lo hace”.

Oliveto, el año pasado, en lo de Mirtha Legrand

JPA CP