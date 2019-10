Bregman: "Alberto Fernández no votó a Scioli, votó en blanco en el balotaje de 2015"

"Alberto Fernández votó en blanco en el balotaje de 2015. Es raro que nadie lo diga, que la mayoría no lo sepa", sostuvo la candidata del Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman, durante su paso por el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil. Y también criticó a la alianza entre el oficialismo y un sector del justicialismo: "Macri gobernó con sectores del peronismo que le votaron todo. Empezando por Pichetto, que de tanto colaborar se transformó en macrista", "El bloque de Sergio Massa y Marco Lavagna le aprobaron hasta las peores leyes" agregó la candidata a diputada nacional.

Frente a los estudiantes de Periodismo de Perfil Educación, Bregman transmitió su preocupación por el tratamiento del aborto en el Congreso. "Trascendieron reuniones de obispos con Alberto Fernández en donde le exigieron que no se trate el tema del aborto", aseguró la candidata. Y se refirió a Juan Grabois, referente de la CTEP, a quién defiende como abogada en las causas judiciales contra Patricia Bullrich: "Cuando hay un ataque a las libertades individuales hay que defender a la persona atacada".

—Si se produce un balotaje, ¿usted a quién votaría a Alberto o a Macri?

—Creo que no hay ninguna estadística seria que indique que va haber un balotaje, me parece que el Gobierno está dando las últimas peleas para sostener el resto de las listas diputados a senadores no veo que esa sea la situación. Nosotros que tenemos posición sobre todo y la voy a tener llegado el caso, estaría mal saltear la etapa de octubre porque lo que estamos discutiendo en octubre no es solamente quien va ser el candidato a Presidente, sino cómo queda conformado el Congreso. En mi caso yo misma estoy tratando de pelear en una banca en el Congreso, entonces yo hoy lo que propongo es que voten a la izquierda y que la izquierda tiene derecho a existir y que nos dejen existir como tal. Pero yo les pregunto a ustedes: ¿a quién votó Alberto Fernandez en el balotaje anterior? Alberto Fernández no votó a Scioli, votó en blanco en el balotaje de 2015. Es raro que nadie lo diga, que la mayoría no lo sepa.

—¿Cómo se imagina el panorama judicial en los próximos años?

—Hay un libro muy bueno de Catalina D´Elia y el fiscal Federico Delgado que cuentan que la Justicia siempre investiga al gobierno que se fue y eso, verdaderamente, no es justicia. En estos días, la Justicia ya está investigando al gobierno actual. Como dice nuestro spot publicitario: "Macri ya fue". Y ya se están alineando para un próximo gobierno peronista. Es una vergüenza que la Justicia esté resolviendo según quién gobierna el país. No parece ni muy transparente ni muy seguro para nadie. Que hubo corrupción, sí, la hubo. La corrupción es intrínseca de los gobiernos capitalistas. En algunos casos se institucionaliza el lobby, como en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, permitiendo que las empresas aporten a determinados candidatos.

—Con respecto al aborto, Alberto Fernández primero mostró distancia, después se pronunció, pero siempre está presente la figura de Jorge Bergoglio, ¿cree que el peronismo va a impulsar una nueva discusión en el Congreso?

—No tengo la bola cristal, pero veo una preocupante injerencia de la Iglesia en el Estado y en los partidos mayoritarios. Hace unos días circuló un vídeo de un pastor evangelista con un policía de (Horacio Rodríguez) Larreta, aparentemente, después de la discusión del aborto. En La Matanza, crearon una Secretaría de Culto que se le dieron a manejar al culto evangélico. Han trascendido reuniones de obispos con Alberto Fernández en donde le exigieron que no se trate el tema del aborto. Veo con mucha preocupación que esto sea así e incluso declaración del candidato donde ya no habla de apoyar la ley de la sino, que habló de la despenalización. Me parece una gran crueldad, porque significa que las que van a seguir muriendo son las más pobres y si en un aborto clandestino no te moris, el Estado te garantiza que no vas presa. Esta va ser una gran discusión el año que viene. Lo que en realidad tiene que ser claro es que con esa gente en las listas no va haber derecho al aborto en el Congreso.

—¿Por qué una alianza de partidos con tantos años como el Frente de Izquierda tiene el mismo porcentaje que los que recién empiezan como los partidos de Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert?

—Miren los minutos de televisión que tiene Espert, el espacio que se les da para decir: "¿Para qué la universidad pública si total le pagamos a las familias pudientes un voucher y pueden ir a estudiar al exterior?" ¿Alguien escuchó que lo atacaran después de decir eso? Después de ese titular diciendo barbaridades, propuso eliminar la educación pública. Es muy difícil, las ideas que decimos nosotros incomodan, las de Espert, no. La de los liberales en general son más provocadoras como las de Javier Milei, que agrede gente. Hemos tenidos muchos resultados electorales, algunos mejores otros peores. Pero estoy segura que no es una situación de competencia en condiciones de igualdad la que tenemos. En esta elección primó el voto castigo a Cambiemos y eso se canalizó en aquella fuerza política que se veía que podía sacar a Mauricio Macri del poder, hay discusiones que, por este tipo de polarizaciones pasan a ser peligrosas, porque sólo se discute la categoría presidencial. No se discute quiénes son las personas que van a estar en el Congreso. Macri no gobernó por decreto. Hizo decretos y muy malos, como aquel de nombrar jueces. Macri gobernó con cómplices, gente que le aprobó todo. Con sectores del peronismo que le votaron todo, empezando por el propio Pichetto que de tanto que le aprobó se transformó en macrista. El bloque de Sergio Massa, Marcos Lavagna, le aprobaron todo, hasta las peores leyes.

—¿Qué piensa la izquierda sobre la actitud de Rodrigo Romero, conocido como “el militante del mortero”, al no presentarse a la justicia?

—La causa de Romero y Ruiz, el otro militante detenido, la llevó el doctor Sergio Torres, ¿dónde está Torres hoy? No es más juez federal, fue designado por María Eugenia Vidal en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Si él hubiese liberado a todos los manifestantes, ¿le hubieran premiado con la misma designación? ¿Que hizo el famoso "gordo del mortero"?, que es una estigmatización como pocas veces vista. ¿Cuál es el delito de tirar pirotecnia?, Poder herir a una persona, entonces, una tentativa de lesiones. ¿A vos te parece tener presa a la persona que aparece al lado? Daniel Ruiz, es un rehén que toma la justicia para que el otro aparezca, porque está prófugo. Ustedes vieron el aparato judicial que se desarrolló alrededor de ese caso por una tentativa de lesiones. Se imaginan si con las mujeres, cada vez que sufrimos violencia de género, se actuará de la misma manera y se pusiera todo el aparato judicial y mediático para buscar el agresor. Este caso puede terminar mal o bien, el caso de Daniel es muy grave, hoy fue liberado después de estar un año estar detenido. Un militante petrolero, detenido por estar al lado de quien tiró unas tres tiros de esas en una marcha. Una estigmatización feroz que no te la sacas nunca mas de encima.

—El sector de la izquierda se caracteriza por su presencia en la calle mediante los movimientos sociales, pero este último tiempo la CTEP ha crecido en ese ámbito, ¿Cómo es su visión de la figura de Juan Grabois? ¿La CTEP representa una competencia para ustedes?

—Empiezo por decir no a eso último. Soy de izquierda, pero cuando hay un ataque a las libertades democráticas por parte del Estado, hay que defender a la persona que está siendo atacada. En el caso de Juan Grabois, a pesar de las notorias diferencias políticas que podemos tener en muchos temas, yo lo represento en las causas que Patricia Bullrich, permanentemente lo sindica por los medios, y dice: "Eestá todo el día en la calle y no se sabe de qué vive". Eso es una estigmatización feroz.



Fernando Jaime, Analía Vega, Gustavo Ruffo, Alejandro Rossi

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil