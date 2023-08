Neuquén: un pitbull mordió a varios perros callejeros y un hombre lo mató a cuchillazos

Un hombre mató a cuchillazos a un pitbull que atacó a varios perros callejeros en la localidad neuquina de Plottier. Tuvo que apuñalar al perro en la espalda y en el pecho para intentar frenarlo.

El hecho sucedió el viernes pasado a las 17:00 en el cruce de las calles Cafrune y Hugo del Carril, en el barrio Loteo Social I.

Vecinos de la zona aseguraron que el pitbull estaba suelto en la calle desde hacía varios días y que varios canes habían sido víctimas de sus ataques, consignó la agencia NA.

Una proteccionista realizó la denuncia sobre los sucedido en la Comisaría 7º y en la aplicación provincial AMVOZ, que es para temáticas relacionadas al maltrato animal.

Cómo fue el asesinato del pitbull en Neuquén

En diálogo con La Mañana de Neuquén, una rescatista llamada Patricia comentó: "Cuando llegó a la calle Cafrune, un vecino no supo cómo separarlo de otro perro y tuvo la idea de pasarle un cuchillo a otro vecino que le pegó una puñalada en la espalda y otra tres en el pecho".

La mujer contó que unas vecinas quisieron ayudar al perro para que no muriera. El mismo había dado unos pasos después de recibir las puñaladas y cayó al asfalto.

"Intentaron contener la herida y me fueron a buscar, pero en el trayecto el perrito se murió", expresó.

"Antes de este suceso hubo problemas con otra vecina dueña de otro pitbull. Al principio lo confundieron con ese y la fueron a buscar, pero cuando se dio cuenta que no era su perro se fue y nadie se hizo cargo de este animal", lanzó.

Luego, el hombre que asesinó al animal se hizo cargo de sus actos y confirmó que había sido él el que lo había apuñalado.

"Cuando yo salí de mi trabajo y llegué al lugar, el perro ya no estaba. La Policía me indicó que se lo entregaron a Zoonosis, así que llamamos para preguntar qué habían hecho con el cadáver y me dijeron que se lo había llevado un camión de servicios públicos para su desecho", expresó Patricia.

