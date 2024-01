Nuevo testimonio contra las mujeres que pelearon en un boliche de Corrientes: "Monstruos"

El pasado 1ro de enero se produjo una brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche en la costanera correntina, donde una de las protagonistas fue atacada a botellazos, le cortaron el cuello y tuvo que ser asistida por una ambulancia.

El episodio, que ocurrió cerca de las 7 de la mañana, fue grabado por un testigo y rápidamente se viralizó. Ahora, una mujer compartió en Twitter un hecho del pasado que tuvo como protagonista a una de las mujeres que se pelearon brutalmente.

"Esta es mi historia, en su momento no lo hablé por miedo a que puedan llegar hacerme ya que son capaces de hacer cualquier cosa, lo hago público para que todas podamos hacer justicia y saber que no estamos solas, ojalá todas puedan animarse y no se quede calladas!!", comenzó relatando Maria Leonela en su cuenta personal de X.

Esta primera publicación la acompañó de una foto de tres mujeres. Una de ellas es la protagonista de la pelea de este comienzo de año.

"No es la primera vez que lo hacen, tienen que estar presas. No pueden seguir así", agregó. Y se explayó.

Corrientes: brutal pelea entre dos mujeres a la salida de un boliche

"Quería contarles que hace unos años atrás estas mismas chicas me hicieron lo mismo me pegaron entre 5, me lastimaron mucho y no pude hacer nada ya que no sabía los nombres y no tenía ningún tipo de información sobre ellas, también porque me quedé con mucho miedo después de ese día no volví a salir por mucho tiempo", señaló.

Y agregó: "Me lastimaron todo una de ellas me pateo en el ojo, golpeaban mi cabeza entre ellas a matarme. Yo pedía auxilio y unos vagos estaban y solo se quedaron mirando ninguno me ayudó en ese momento".

"Sinceramente no les hice nada, solo me atacaron, ni siquiera las conocía.

Repito (no sabía el nombre de ninguna de ellas y estaba aterrorizada solo quería recuperarme ya que me dejaron muy lastimada la cara y gran parte del cuerpo)", agregó. "Solo espero que con todo esto se haga justicia", subrayó.

Y agradeció al usuario Axel Maidana "por ser uno de los primeros en pedir justicia por todo esto, estas minas no están bien y no pueden andar por ahí como si nada ni la chica ni yo nos merecíamos esto. No tenían necesidad de llegar a tanto, pero hoy lo volvieron hacer y la sociedad está viendo la clase de monstruos que son".

Por último, publicó tres nombres: Agustina Balcaza, Maru Isabella, Lules Aymara, y aseguró: "Unas de las chicas que participaron esa noche, todavía no me olvido como me arrastraban mientras las otras me pateaban y pegaban por la cabeza, gracias a Dios hoy estoy bien".

