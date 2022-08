Obra Pública: el fiscal citó la declaración de Alberto Fernández como prueba contra Cristina Kirchner

El fiscal Diego Luciani inició la jornada de alegatos de la Causa Vialidad, y citó la declaración del presidente Alberto Fernández en el marco del juicio por la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El mandatario había declarado que se cruzó al empresario Lázaro Báez en la casa del expresidente Néstor Kirchner. "El propio Fernández corroboró esa estrecha vinculación", señaló el letrado.

Este lunes 1 de agosto por la mañana comenzó la primera jornada de alegatos de la fiscalía en manos de Luciani. En su extensa alocución vía Zoom, el letrado expuso sus argumentos en contra de la expresidenta (2007-2015), quien está acusada de asociación ilícita y defraudación a la administración pública por el presunto desvío de las licitaciones de obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz .

Con el fin de demostrar la "amistad" entre los Kirchner y Báez, el fiscal presentó como prueba un audio con los dichos del presidente Fernández del 15 de febrero de 2022, cuando fue convocado a declarar como testigo por la defensa, en su carácter de exjefe de Gabinete. En aquella oportunidad, el mandatario reconoció que tuvo un breve intercambio con el extitular de Austral Construcciones en la casa de Kirchner.

"El propio doctor Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en Calafate, en circunstancias en que lo acompañó Néstor, que estaba terminando su casa y Lázaro Báez estaba allí en el parque", aseguró Luciani durante en la primera jornada de alegato luego de reproducir el material probatorio.

La UIF pidió absolver a Cristina Kirchner y los otros acusados en la causa Obra Pública en Santa Cruz

El fiscal Luciani expondrá en nueve audiencias.

La declaración de Alberto Fernández citada por el fiscal

En su declaración, Alberto Fernández había negado tener una relación o haber estado al tanto de si Báez era beneficiario de obras en Santa Cruz durante su paso por la jefatura de Gabinete en el gobierno de Kirchner. "No, no se como decirlo. Por enésima vez: no lo conozco, no se que hace de su vida, no se cuál es su vínculo con gente", había asegurado el mandatario en calidad de testigo.

Sin embargo, la única referencia que hizo respecto de un contacto con el empresario fue cuando contó la única vez que lo vio. "Era 2003 o 2004 y yo había viajado al Calafate con Néstor (Kirchner), que estaba terminando de hacer su casa. Ahí lo conocí porque estaba haciendo alguna obra en el parque. Él se acercó a saludar y le dije 'mucho gusto'. Nunca más hablé. Y nunca más lo vi, nunca más lo crucé, nunca más lo vi en Casa Rosada. En los años de Néstor Presidente, iba con mucha frecuencia a Olivos y en mi vida lo vi al señor Lázaro Báez. No tengo idea”, había apuntado.

Tras el pedido del fiscal Luciani, el Presidente dio detalles de ese breve cruce en Calafate: "Néstor (Kirchner) estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. Yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté". En tanto, esta última declaración es la que, en línea con el argumento de la fiscalía, corrobora la sospecha de que existía "una amistad" entre el exmandatario y el empresario, algo que incluso fue mencionado por la propia Cristina Kirchner en su indagatoria.

"Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación", subrayó Luciani al inicio de su alegato.

Alberto Fernández fue citado como testigo en 2018 por las defensas de Cristina Kirchner, de Báez y de De Vido, cuando todavía no era candidato a presidente.

La causa Vialidad

En el caso se investigan presuntas irregularidades en 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública, y apunta a la vicepresidenta como la jefa de la banda delictiva.

La causa también incluye a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.