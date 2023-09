Pablo González defendió la expropiación de YPF: "Voté a favor y lo volvería a hacer"

Pablo González, presidente de YPF, se refirió este viernes al durísimo fallo de la Justicia estadounidense en el marco del juicio por la expropiación de YPF, cuyo costo podría llegar a costarle al país hasta US$ 16.000 millones, y defendió aquella reestatización, señalando "yo voté afirmativamente en el Congreso de la Nación a favor a la expropiación de YPF, y volvería a tomar esa decisión".

El ahora candidato a senador por la provincia de Santa Cruz rechazó las críticas de la oposición, puntualmente de las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri que describió la iniciativa de expropiación como una "locura destructiva", y apuntó contra el Fondo Burford, señalando que "no corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño".

González dialogó con el periodista Pablo Duggan en Radio 10 tras conocerse el fallo adverso emitido por Loretta Preska, que consideró adecuado el esquema de compensación que propuso Burford,, es decir, que el resarcimiento debe rondar los US$ 16.000 millones.

Frente a esto, el presidente de YPF se refirió a "la enorme potencialidad que tiene Argentina como futuro productor de energía le da mayor razonabilidad a aquella decisión".

Asimismo, insistió en defender la decisión parlamentaria, redoblando la apuesta al subrayar que volvería a pronunciarse afirmativamente.

"Se toma esta decisión por los niveles de desinversión y el vaciamiento progresivo de la empresa por parte de Repsol", consideró Pablo González en diálogo con Radio 10.

YPF. Foto: NA

A su vez, subrayó que "no corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es el caso del Fondo Burford" e insistió en que "el fallo no es definitivo".

"Hay dos instancias, una ante la Cámara de apelaciones y otra ante la Corte Suprema de los Estados Unidos", explicó González.

También remarcó que "YPF fue excluida de la sentencia. No es un tema menor porque el Fondo venía contra la compañía".

Sin embargo, luego matizó dichas declaraciones al resaltar que "Burford anda atrás de YPF y probablemente apele pidiendo que YPF vuelva a ingresar al juicio".

Pablo González, presidente de YPF. Foto: NA

En cuanto al alcance de los daños económicos, el candidato a senador precisó que "la jueza tenía que delimitar 3 parámetros: la fecha, la tasa de interés y la fórmula de calcular ese supuesto daño".

"La Procuración del Tesoro tiene la posibilidad de apelar", precisó el presidente de YPF.

Críticas de Pablo González a la oposición

"Yo fui senador, voté la ley y lo volvería a hacer. Recuperar YPF fue muy importante para la Argentina. Esto no fue una locura destructiva como dice Mauricio Macri", advirtió Pablo González y a continuación extendió las críticas hacia el conjunto de la oposición: "Es lamentable que la oposición aplauda que un fondo buitre le gane un juicio al Estado".

Por otra parte, Pablo González sostuvo que la petrolera "siempre cumple con sus contratos, negociamos con empresas internacionales que nos permitieron poner en valor Vaca Muerta, y todo lo que se viene haciendo en materia energética en el país".

YPF. Foto: Bloomberg

Sumado a lo anterior, el presidente de YPF encuadró la expropiación en una estrategia de soberanía energética y reprobó las tentativas de privatización.

"Es una discusión que nos interpela sobre el horizonte energético que tiene la Argentina. Hoy estaríamos infinitamente peor sin esa decisión. Nos pone en alerta ante posiciones como la de [Javier] Milei que dice que quiere privatizar YPF", graficó González en Radio 10.

"YPF cumple varios roles en la sociedad argentina: hay 300 estaciones de servicio en 300 ciudades de nuestro país. Si no estuviera YPF vendiendo combustible, nadie iría a vender nafta. No iría el resto del sector privado a vender nafta", puntualizó el presidente de la empresa de energía.

