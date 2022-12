Tras las llegada de la selección argentina al país, los jugadores se subieron a un micro y desfilaron este martes 20 de diciembre con la Copa del Mundo por las calles y autopistas de Buenos Aires. Sin embargo, no se anticiparon a que pasarían muchísimas horas allí con el sol pegando directo en cada uno de ellos.

No faltaron los comentarios en las redes sociales que se preocupaban por el uso de protector solar en ese micro, porque podría generar consecuencias graves en la piel teniendo en cuenta que se trató de horas en las que no se recomienda la exposición al sol y que estuvieron mucho tiempo allí. Con el reciente posteo de Alejandro “Papu” Gómez se pudo corroborar que no usaron ningún tipo de cuidado frente a los rayos UVB y UVA.

El mediocampista mostró en sus historias de Instagram cómo quedó: con gran parte del cuerpo quemado. Hasta le quedó la marca la medalla de oro que llevaba. De todos modos, el jugador se lo tomó con humor y escribió: “Necesito aloe vera”.

“Papu” Gómez fue quien atrajo las miradas por sus pasos de baile característicos y, durante la caravana, arrojó plata a los fanáticos que seguían el micro en la autopista.

Sin embargo, el recorrido del equipo argentino quedó trunco, porque la selección argentina iba a acercarse hasta el Obelisco, pero, debido a la cantidad de gente en las calles y la falta de previsión, los jugadores terminaron saludando a los hinchas desde un helicóptero.

“No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones”, expresó desde su cuenta de Twitter Chiqui Tapia, titular de la AFA.

Cerca de las 19, el plantel abandonó el predio de Ezeiza. “¡Gracias a todos! Un sueño hecho realidad. Esto es de todos y todas los argentinos. ¡Nos hicieron muy felices con su apoyo y cariño”, informó la AFA por Twitter.

RB/ff