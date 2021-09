PASO 2021: quiénes son los prófugos de la justicia fueron detenidos al momento de votar

Entre los hechos atípicos que sucedieron durante las PASO se encuentran los prófugos de la justicia por distintos delitos que fueron detenidos al momento de votar luego de que las autoridades de mesa constataran sus datos en el padrón electoral y alertaran a la policía local.

Desde temprano en la jornada electoral, los detenidos al momento de votar se convirtieron en tapa de los principales portales de noticias, especialmente los acusados de haber cometido delitos contra la integridad sexual, como el caso del presidente de mesa que fue arrestado en plena función en la Escuela 503 de Santa Clara del Mar, 15 kilómetros al norte de Mar del Plata.

El hombre de 37 años tenía pedido de captura y detención a nivel nacional desde el pasado 20 de agosto por el delito de abuso sexual en la provincia de Salta. La detención estuvo a cargo de efectivos de la comisaría comunal de la ciudad balnearia, quienes trasladaron a la sede policial al acusado, en donde comenzaron el proceso de comunicación con la Fiscalía Penal N° 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, a cargo de la investigación.

Detuvieron a un acusado por el femicidio de Araceli Fulles

En plena jornada electoral, este domingo efectivos de la Dirección Distrital de Investigaciones de San Martín detuvo a Carlos Damian Cassalz, uno de los imputados del femicidio de Araceli Fulles, quien fue asesinada en 2017 y encontrada bajo unos escombros en la localidad bonaerense de José León Suárez.

A tan solo un día de la fecha de inicio del juicio por el femicidio, el hombre fue identificado en el colegio “Tierra de Crecimiento”, ubicado en la calle Lacroze 5665, en Villa Ballester. El hombre está acusado por “homicidio agravado por pluralidad de intervinientes y por mediar violencia de género” y por “amenazas agravadas”.

La DDI de San Martín detuvo al prófugo Carlos Damián Cassalz.

El sospechoso tenía pedido de captura luego de que en los últimos días la madre de Araceli, Mónica Ferreyra, denunciara haber recibido una madrugada un video intimidatorio de Cassalz, en donde se lo veía portando una ametralladora. "Pero no les tengo miedo. A mí ya me mataron”, indicó Mónica a Télam y relató que se trata de "gente acusada de tener vínculos con el narcotráfico" que suelen enviar mensajes intimidatorios.

"Me mandaron un chat intimidatorio. No sé quién me lo mandó, pero tomé captura de pantalla de lo que me mandaron, y lo denuncié ante la fiscal", puntualizó la mujer.

Un hombre arrestado por estafa y otro detenido al dejar boletas en una escuela

Otro de los casos que llamó la atención fue el de la detención de un hombre en un establecimiento educativo en la localidad de Pedro Luro, partido bonaerense de Villarino. Guido Yevara de 47 años tenía pedido de captura por parte de la Justicia Federal de la provincia de Río Negro. "Al parecer se trata de una causa por estafas reiteradas", explicó un vocero policial acerca del hombre que fue detenido alrededor de las 15 horas por la policía mientras se encontraba por sufragar en la escuela 33 "Nicolás Marino”.

Fuentes policiales informaron a Télam que el hombre registraba un pedido de paradero activo en relación a una causa que interviene el Juzgado Federal 1 con asiento en Viedma, capital de Río Negro.

En el inicio de la jornada electoral, un hombre de 25 años acusado de haber cometido un homicidio en 2015 fue detenido por la policía en el momento en que se acercó a una escuela en las afueras de la capital bonaerense a dejar boletas para las PASO.

Cerca de las diez de la mañana, Fernando Eduardo Puhl fue detenido por la policía en la intersección de las calles 120 y 524 de la ciudad de La Plata. Según trascendió, el hombre manejaba un auto marca Fiat Uno de color blanco al momento de ser detenido.

