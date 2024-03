Pollera Pantalón entregó los premios Mujeres por Más a destacadas emprendedoras e innovadoras.

La organización Iniciativa Pollera Pantalón entregó los premios Mujeres por Más a cuatro destacadas emprendedoras e innovadores en sus áreas y que cumplen con objetivos sociales. Además, otorgó su más alto reconocimiento, el Premio a la Trayectoria, a María Luisa Macchiavello, directora y accionista de Droguería del Sud S.A. y Laboratorios Temis Lostaló S.A.

“Hace muchos años que trabajo. Me encanta trabajar. Me divierte. Tengo dos hijos maravillosos que me acompañaron siempre y que aceptaron que su mamá no estuviera muy mucho con ellos, pero me acompañaron en todos los proyectos que participé. Y el mundo que descubrí a partir del 2018, cuando empecé a formar parte de Pollera Pantalón fue una maravilla. Gracias, gracias. Le doy gracias a Dios por habernos encontrado. Es un orgullo tener este premio como un reconocimiento de ustedes” dijo Macchiavello emocionada por recibir el Permio a la Trayectoria que se mantuvo en secreto hasta el momento de la entrega.

El evento contó con más de 300 invitados en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). "Seguimos abogando por la igualdad de acceso al trabajo, a la actividad política, civil y social entre hombres y mujeres. Esa es nuestra mirada desde el inicio y está asociada a nuestro nombre: Pollera Pantalón, una prenda que podía ser usada tanto por hombres como por mujeres”, enfatizó la presidenta de Pollera pantalón, Fabiana Ricagno.

Para la entrega de premios se tuvieron en cuenta cuatro categorías: Formación Ciudadana, Sustentabilidad, Tecnología e Innovación y Educación.

En su discurso de apertura Ricagno resaltó que “queremos dejar un mensaje asociado a la libertad de nuestros emblemas, a las imágenes de los próceres que nos representan, que tienen que ver con la identidad nacional. Abogamos para que esos grandes hombres y mujeres que han conformado la Argentina, sean reconocidos como corresponde y no vivamos situaciones donde, producto de las ideologías, de alguna manera se le resta importancia a aquellos que han participado en el enorme esfuerzo de la construcción nacional”.

“Para finalizar, queremos pedir una reflexión sobre nuestra Argentina dentro de un mundo cada vez más violento, plagado de enfrentamientos donde a las cosas no se las llaman por su nombre y así se da cabida a que el terrorismo y sus mensajes prendan en la sociedad. Abogamos porque Argentina no se monte en la secuela de la xenofobia, del antisemitismo y de la violencia y esté apartada completamente de los totalitarismos”, enfatizó la presidenta de Pollera Pantalón.

Premio al liderazgo femenino

El jurado seleccionador de las ganadoras del Premio Mujeres por Más estuvo integrado en esta edición por las periodistas Deborah Plager y Mónica Gutiérrez; el director del CBC de la UBA, Jorge Ferronato, y la directora de Responsabilidad Social Empresaria y Sustentabilidad de EY Argentina, Mirta Maglietta.

Paula Montoya recibió el premio de la categoría “Formación Ciudadana” que fue recibido por su madre, ya que no se encuentra en el país.

En la categoría “Formación Ciudadana” la premiada fue Paula Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Red de Acción Política (RAP). Se trata de una fundación plural y apartidaria, cuya misión es hacer un aporte a la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina con foco en el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas. Paula Montoya fue directora de general de Ipsos - Mora y Araujo.

En la categoría “Sustentabilidad”, la reconocida por sus méritos fue Ornella Basilotta, quien junto a sus hermanas Carla y Mora fundaron la marca de indumentaria Basilotta hace 10 años. En 2018, se adentraron en el mercado de la moda sustentable para contrarrestar el fast fashion, priorizando la ética sin sacrificar el estilo. Ornella, en su búsqueda de fibras naturales para una nueva colección, descubrió residuos de big bags plásticas en la provincia de Neuquén, utilizadas en la actividad del fracking. Viendo el potencial textil en este material, nació Fracking Design, una marca de diseño de impacto que recicla y transforma las big bags plásticas en accesorios premium.

Para la categoría de “Tecnología e Innovación”, la premiada fue Camila Castro Grinstein, directora de Etimo, un estudio interdisciplinario dónde diseñan y producen bio materiales hechos con residuos gastronómicos. La empresa se dedica a transformar residuos gastronómicos en materiales, como la borra de café con la que crean su “taza borra”. La misión de Etimo es reducir los residuos del territorio local, comenzando por las cocinas, para así mejorar la gestión de residuos.

Por último, la categoría “Educación” fue para Anahí Tagliani, directora ejecutiva en Viviendas Asistidas. Se trata de una organización que busca visibilizar y educar a personas y empresas sobre la necesidad de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente. Viviendas Asistidas es una solución innovadora, que acompaña la vida independiente de las personas con discapacidad a través de apoyos humanos y tecnológicos según la necesidad de cada individuo. Con el valor agregado de ser una pyme generadora de empleo, con políticas de inclusión y reinserción laboral. En cuatro años incorporaron 45 personas de distintos colectivos vulnerables y acompañaron su crecimiento.

Acerca de Pollera Pantalón

“Pollera Pantalón” nació en 2018 y trabaja de manera mancomunada para obtener información de primera mano sobre tendencias y mejores prácticas internacionales, en conversaciones con líderes del mundo. Unidas para compartir conocimiento y para buscar juntas oportunidades de emprendimiento en las áreas de interés de cada una.

Tiene como visión crear una red de relaciones y actividades que desarrollen al máximo el potencial de sus miembros para multiplicar la determinación y la excelencia en todas las acciones dentro de sus grupos de influencia. Además de enmarcar todas las iniciativas en la promoción de un mundo social, económica y ambientalmente sostenible donde las necesidades corrientes no comprometan las necesidades de generaciones futuras.

