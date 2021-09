Presentaron una guía para combatir los prejuicios de género en el periodismo

Con el fin de combatir los prejuicios de género y promover la diversidad en el periodismo, este martes (21 de septiembre) se presentó guía de equilibrio de género para Medios de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA por sus siglas en ingles) que fue traducida por la red de mujeres periodistas Women In The News (WINN).

“Es una herramienta digital que no solo explica por qué el equilibrio de género es importante y qué rol tienen los medios, sino que muestra cómo en el día a día se pueden reproducir estereotipos de manera inconsciente”, señaló la anfitriona del evento Gabriela Oliván, fundadora de WINN y directora de Comunicaciones de Accenture, la consultora multinacional que facilitó la creación de la red que une a mujeres periodistas en todo el mundo. La plataforma interactiva es gratuita y se puede descargar desde la web de la organización.

Mediante el uso de infografía y tests de conocimiento, la guía promueve la capacitación de periodistas con el fin de identificar sesgos de género.

En línea con el auge del movimiento de mujeres a nivel mundial, esta guía práctica presenta casos de estudio y estrategias organizacionales a nivel mundial de forma interactiva que reflejan las formas en que los medios reproducen estereotipos de género. Además, da una serie de recomendaciones sobre cómo evitarlos a la hora de contar las noticias y otorga herramientas para mejorar el equilibrio de género en la jerarquía dentro los medios.

“Lamentablemente el sistema en el que se mueven los medios de comunicación es en ese mismo marco patriarcal que subsiste en todo el mundo. Esto se ve reflejado en la forma en que escribimos, porque lo hemos naturalizado”, señaló la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima, una de las oradoras del encuentro virtual.

La reconocida periodista también destacó la importancia del uso del lenguaje con perspectiva de género, tal como se ve por ejemplo en los casos en los que se utiliza la frase “crimen pasional” para titular una noticia sobre un femicidio. “En la cabeza nos metieron que a las mujeres nos matan porque nos lo buscamos”, añadió la referente del tema y creadora de la campaña No nos callan más.

En tanto, la guía ayuda a identificar los sesgos de género en el periodismo para evitar que se perpetúe una imagen sesgada del mundo. “Las mujeres conforman el 50% de la población mundial, pero muchos medios informativos presentan a las mujeres con mucha menos frecuencia que a los hombres en sus contenidos”, señalan los autores del documento que ya fue traducido a seis idiomas.

Sin embargo, el énfasis está también en el abordaje de la violencia de género, por lo que resaltan la importancia de la capacitación de los periodistas en la materia. “La inmediatez de las redes sociales nos ha jugado en contra, como se ve con los videos o fotos de mujeres golpeadas o violadas. Creemos que esa forma de comunicar nos lleva a que las mujeres denuncien más, pero eso las revictimiza y le da más poder a los victimarios”, agregó Bedoya Lima.

La guía muestra cómo se reproducen los estereotipos de género en los medios y da una serie de recomendaciones para combatirlos.

El equilibrio de género en los medios de comunicación

Además del abordaje de las noticias con perspectiva de genero, desde el plano organizacional los medios de comunicación no están exentos de los prejuicios que refuerzan la desigualdad entre hombres y mujeres.

“El estereotipo de género puede manifestarse de diferentes modos, desde el lenguaje que usamos para referirnos a las mujeres a las imágenes que elegimos para representarlas”, resalta la guía que a su vez otorga a una serie de herramientas sobre cómo manejarse en casos de violación a la equidad de género y de acoso laboral o sexual.

"Aunque las mujeres componen el 50% de la población, solo 24% de las personas en los medios informativos globales son mujeres según un informe de IWMF GMMP", es uno de los datos que refleja la guía interactiva en relación a las abismales diferencias de participación en los medios de los hombres respecto a las mujeres.

Asimismo, se resalta que la cobertura es desigual, dado que "los hombres reciben la mayoría de las coberturas en el contenido informativo que incluye a sujetos y personas", tal como se ve en el caso de los medios en Estados Unidos, en donde los hombres reciben el doble de cobertura que las mujeres según indica el Gender Equality Tracker.

A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer en pos de la igualdad de genero, los medios pueden aportar desde la capacitación de sus periodistas hasta la inclusión de mujeres en los puestos jerárquicos, con el fin de combatir la brecha que según el Global Gender Gap de ONU Mujeres tardará 67 años en cerrarse.

WINN, la red internacional de mujeres periodistas

La red de mujeres periodistas WINN fue creada en 2018 en Buenos Aires para integrar a las mujeres en la innovación digital en los medios, con fin de promover un periodismo “mas humanista” y fomentar el networking.

Con más de 2.800 miembros de todo el mundo, la red cuenta con un Consejo Asesor integrado por periodistas de Argentina, Chile, Colombia y España desde donde se promueven las capacitaciones, newsletters y podcasts sobre el futuro del periodismo y la innovación digital en los medios para apuntalar el liderazgo de las mujeres periodistas.

La organización es apoyada por destacadas organizaciones, como WAN-IFRA, Wikipedia, Solutions Journalism Network, Sociedad Interamericana de Periodismo, Universidad de Navarra, Knight Center for Journalism in the Americas, Fopea y Adepa.

cd / ds