La localidad mendocina de Guaymallén sigue conmocionada por el brutal femicidio de la futbolista Florencia Guiñazú en manos de su pareja Ignacio Noto y, mientras avanza la investigación, se supo que el homicida había sido denunciado previamente por violencia de género.



El estremecedor caso sucedió este fin de semana en un complejo de departamentos situado sobre la calle Bombal donde el hombre golpeó y ahorcó a la joven mamá de 30 años y luego se suicidó.



Mientras el caso no deja de sorprender, las autoridades confirmaron que en noviembre de 2023, Noto fue denunciado por la ex modelo Guiñazú tras ser golpeada y encerrada en el baño de su casa.

La mujer había sido hallada por un vecino que la vio en estado de shock y, de este modo, dio aviso a la Policía, por lo que se radicó una denuncia por violencia de género que no prosperó, ya que, la víctima no presentó más pruebas en contra del agresor.





Durante todos estos meses, la pareja convivió bajo el mismo techo junto a sus hijos, de 5 y 7 años, pero los familiares manifestaron que no atravesaban el mejor momento. Sin embargo, este sábado la violencia creció y finalizó de manera trágica luego de que Noto golpeó y ahorcó a Guiñazú y después se quitó la vida ahorcándose con un cable coaxil.



El terrible caso de la futbolista que fue estrangulada por su esposo, que se suicidó tras el crimen

Sumado al crimen, lo que también estremeció fue el mensaje con el que el femicida alertó el ataque: "Llamen al 911. Los niños están solos", rezaba el cartel que Noto pegó antes de suicidarse.

Al momento del crimen, en la casa estaba el hijo mayor, mientras que la menor estaba al cuidado de su abuela.



Los cuerpos fueron encontrados encerrados en una habitación, mientras el nene se hallaba en otro sector del departamento jugando a la Play.

Quién era Florencia Guiñazú

Florencia Guiñazú (30) jugaba al fútbol y era mamá de dos chicos pequeños, una nena de 5 años y un varón de 7 que fueron testigos de la violencia que su papá ejercía hacia ella. Había nacido en la localidad de La Consulta, en el Valle de Uco mendocino, un pueblo rodeado de viñedos y árboles frutales. Florencia era Técnica en Higiene y Seguridad Laboral. Pero se ganaba la vida como tatuadora. Sus trabajos los compartía en un perfil de Instagram, en el que tenía más de 25 mil seguidores

Cómo fue el femicidio

Las sospechas apuntan a que la joven, que tenía como hijos a un niño de 7 y una nena de 5, fue estrangulada por su esposo, Ignacio Notto, 32, que luego se suicidó.

Según las primeras versiones, un vecino vio en el frente de la vivienda el cartel que alertaba sobre llamar a las autoridades. Al notar el mensaje, el individuo golpeó la puerta de la propiedad y fue recibido por el menor, que le indicó que sus padres estaban encerrados en el cuarto, pero no respondían.

Ante esa información, la persona llamó a la policía, quienes arribaron al lugar y se encontraron con el hijo mayor de la pareja, consignó el medio local El Sol. Cuando las autoridades se dirigieron a la habitación matrimonial, confirmaron que estaba cerrada con llave desde el interior. Como no tuvieron respuesta, forzaron la puerta y lograron acceder a la escena del crimen.

Dentro del cuarto, Guiñazú estaba tendida en el suelo en medio de unas manchas de sangre, siendo que a simple vista su cuerpo presentaba múltiples golpes. Las evidencias en el lugar hicieron concluir a los policías que Notto estranguló con sus manos a su mujer y luego se ahorcó con un cable de coaxil atado a una perilla de un placard, por lo que fue hallado casi sentado. En tanto, el hijo mayor estaba en otro sector del departamento, mientras que la hija se encontraba en la casa de un familiar.

A raíz del hallazgo, se dio aviso a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. La causa recayó en el titular de la fiscalía N°17, Gustavo Pirrello, que ordenó que se activara el protocolo para casos de femicidio. De esa manera, llegaron hasta la vivienda familiar peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF). Según indicó el medio local MDZ Online, la víctima había denunciado por lesiones leves a su esposo en noviembre pasado.