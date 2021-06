Revocan el procesamiento de Santoro en causa por extorsión: "No recibí nunca un mango de nadie"

La Cámara Federal porteña revocó este jueves 24 de junio de forma unánime el procesamiento al periodista de Clarín, Daniel Santoro, y dejó sin efecto el embargo de 850.000 mil pesos. Le dictaron la falta de mérito y ordenaron realizar nuevas medidas de prueba en la causa de la supuesta tentativa de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante por la que ya fue elevado a juicio oral el falso abogado Marcelo D'Alessio.

"Siento un gran alivio. es el segundo tribunal de alzada que revoca procesamientos arbitrarios e injustos que me dictaron dos jueces como Luis Rodríguez y Ramos Padilla. Sobre todo el aspecto de la libertad de expresión y el ejercicio de periodismo. No recibí nunca un mango de nadie. Si participé de una extorsión ahí tienen mi cuenta bancaria, mi causa y mi auto. Vivo de mi sueldo periodístico", expresó Santoro en diálogo con PERFIL.

La sala segunda del tribunal de apelaciones anuló el procesamiento -dictado por el juez federal Luis Rodríguez en abril de este año- de forma unánime, pero hubo posiciones distintas en cuanto a cómo debe seguir la investigación sobre el periodista.

Es que el juez Martín Irurzun votó directamente por el sobreseimiento del imputado y destruir las llamadas telefónicas de Santoro porque sus derechos “no fueron debidamente respetados" y que esto tiene una "repercusión directa sobre los alcances del libre ejercicio de una actividad que constituye un pilar de nuestro sistema democrático". Por su lado, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico (ex abogado de Cristina Kirchner) votaron por revocar el procesamiento por falta de mérito, pero dijeron que se debe continuar con la investigación.

Qué dijo Santoro luego revocamiento en el caso Traficante

Tras la decisión judicial, el periodista de Clarín dialogó con PERFIL y manifestó: "Siento un gran alivio. es el segundo tribunal de alzada que revoca procesamientos arbitrarios e injustos que me dictaron dos jueces como Luis Rodríguez y Ramos Padilla. Sobre todo el aspecto de la libertad de expresión y el ejercicio de periodismo. tanto cuando la Cámara Federal de Mar del Plata cuando tambiéndefendió la garantía del secreto de las fuentes de información periodística de la Constitución".

"El juez Irurzun inscribe mi caso en violación a los derechos constitucionales, por eso pide mi sobreseimiento. El juez Rodríguez violó mi secreto profesional periodístico al poner mis llamadas telefónicas en la causa. irurzun dice que hay que destruir esas llamadas telefónicas. Eso se lo pedí a Rodríguez pero me lo impidió. Rodríguez tienen todas mis fuentes porque tienen mis llamadas de 3 meses. Violó mi off the record, la Constitución Nacional avala nuestro secreto profesional periodístico", expresó.

En esa línea, continuó: "No recibí nunca un mango de nadie. Si participé de una extorsión ahí tienen mi cuenta bancaria, mi causa y mi auto. Vivo de mi sueldo periodístico".

"Es una causa que tiene 5 años. ya están en juicio oral D'Alessio y otros imputados. Yo hice mi trabajo de periodista, D'Alessio usó mi nombre sin mi autorización ni mi conocimiento. Incluso el 2 de noviembre de 2016 D'Alessio le decía a Traficante 'te voy a escrachar con Santoro'. Pero yo recién lo conozco el 24 de noviembre, o sea que sin conocerlo él usaba mi nombre", recordó.

Los argumentos de los jueces para revocar el procesamiento de Santoro

El juez Boico, ex abogado de Cristina Kirchner, sostuvo: “Hay conjeturas razonables que, desde un plano objetivo, respaldan las sospechas albergadas por el juez, pero que no satisfacen el estándar mínimo necesario que requiere un pronunciamiento en los términos del artículo 306 del ritual”.

“Lo que falta aún es conglobar los datos que emergen de la secuencia histórica de los hechos con una prueba que acredite la presencia de la faz subjetiva requerida por el tipo penal en relación a Santoro, al menos en la hipótesis que aquí se baraja”, enfatizó, según consignó la agencia Télam.

Por su lado, el juez Farah afirmó: "No concurren todavía los presupuestos básicos necesarios para determinar si -como se planteó en la hipótesis acusadora- Santoro dio un aporte esencial, consciente y voluntario a la maniobra de un tercero o si -como alegó aquél en su defensa- su actividad no fue dolosa, se enmarcó en el ejercicio de su actividad periodística y resulta, por ende, no susceptible de criminalización”.

"La información hasta ahora conocida no resulta a priori incompatible con la hipótesis de la defensa, según la cual la relación entre Santoro y D´Alessio fue, únicamente, la de una fuente con un periodista que confió en la información que le brindaba. Pero restan investigarse aspectos centrales para corroborar o descartar tal hipótesis o la contraria. Y ello impide arribar a definiciones con sustento suficiente en este momento. Por eso, resulta prematuro dictar el procesamiento de Daniel Santoro, al igual que concluir su desvinculación definitiva”, agregó.

Mientras que Irurzun manifestó: "La causa no tiene complejidad y lleva casi cinco años de trámite. El modo en que fue instruida ha merecido observaciones desde la primera intervención de la Sala, cuando advirtió sobre demoras y se mandó a activar medidas básicas para investigar los hechos adecuadamente".

"D´Alessio y Santoro no se conocían cuando empezó a gestarse el ardid extorsivo; y que D´Alessio invocó su supuesta influencia sobre este periodista -y de otros también- a los efectos de amedrentar a la víctima antes de siquiera conocerlo", comentó.

Por qué el juez Rodríguez había procesado a Santoro

Santoro había sido procesado por el juez federal Luis Rodríguez. La decisión del juez incluyó un embargo de 850.000 pesos sin prisión preventiva. Rodríguez consideró probado que Santoro fue "partícipe necesario" de la maniobra en la cual según la acusación se pidió a Traficante el pago de 600.000 dólares para no quedar involucrado en la causa judicial por contrabando de mercaderías conocida como "mafia de los contenedores".

"Daniel Pedro Santoro tuvo un importante rol en el suceso criminal investigado, teniendo incidencia directa sobre la credibilidad de los dichos de D´Alessio hacia Traficante, en la intimidación moral que ejerciera sobre éste o que introduce información falsa para contribuir en una extorsión en curso", había señalado el juez Rodríguez tras considerar que las publicaciones del periodista estaban coordinadas con el falso abogado.

