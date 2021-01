Salem: de la quema de brujas a la tensión por los autoproclamados "Libertarios"

Con "Las Brujas de Salem", Arthur Miller hizo de ese lugar de la costa oeste de Estados Unidos, un nombre popularmente conocido. Y de la "quema de brujas" -previa caza y juicios falsos-que hubo en Salem en 1692, una metáfora del macartismo. Es decir, de la persecución que inició -entre 1950 y 1954- el senador Joseph McCarthy cuando denunció una conspiración comunista en el gobierno de Estados Unidos. Un período nefasto.

Los Boogaloo Boys o "Libertarios" protestaron armados en el Capitolio de Salem (Oregon).

Hoy otra Salem, en la costa este, también es foco de atención. En la capital del estado de Oregon, pusieron un cerco de seguridad y tapiaron las ventanas del Capitolio -la sede gobierno de local-luego de una protesta organizada por los Boogaloo Boys, también llamados "libertarios". Cualquier parecido con los personajes vernáculos que se autoproclaman de igual forma es, por ahora, coincidencia.

La seguridad para la asunción de Biden preparada para todo tipo de escenario violento.

Estos "Boogaloo Boys" son otro de los movimientos de ultraderecha que la violencia verbal vociferada por Donald Trump en sus cuatro años de gobierno, alentó a que se exhiban en distintos puntos de Estados Unidos. Estos "libertarios" tienen una vestimenta que los identifica: usan camisas hawaiianas sobre ropa camuflada, o negra, o verde militar. Y por supuesto, hacen ostentación de un arsenal como si estuvieran en combate permanente.

No es un militar, es un norteamericano de los Booglaoo Boys en la protesta en el Capitolio de la ciudad de Salem.

En la marcha que organizaron en la ciudad de Salem frente al Capitolio local, estos Boogaloo Boys o Libertarios, llevaron carteles contra Biden y contra Trump. Y también contra la institución de gobierno propiamente dicha. A pesar de esto, se los ubica como un grupo de extrema derecha cuyo objetivo es provocar un desorden civil.

Si algo le faltaba a este "vodevil" presidencial de Estados Unidos, es Melania Trump hablando de paz.

En algunos casos también participaron de marchas organizadas por el Black Lives Matter pero fueron "invitados" a retirarse por parte de los organizadores dado su vestimenta intimidante. Los Boogaloo Boys dijeron que estaban presentes para proteger a los manifestantes de la policía. Pero esa excusa no convenció dado que fue la misma que dieron ante los medios cuando se los vio participar en varios actos de Trump.

Asi se presentan los "libertarios" en EE.UU.: capucha, a veces camisas hawaiana, y armados.

La presencia de los Boogaloo Boys en Salem motivó a que el gobierno local active varias alarmas: proteger el Capitolio de la ciudad alertados de posibles actos violentos en sincronía con la asunción de Joe Biden el próximo 20 de enero. También sugerir a los ciudadanos evitar acercárseles y no dudar en avisar a la policía si ven una situación peligrosa.

En medio del escenario violento creado por Trump, su imagen tiene un 34 por ciento de aprobación.

En Salem (Oregon), la portación de armas como las que usan estos "libertarios" está permitida siempre y cuando no estén cargadas. Incluso la policía no puede requisar a un ciudadano movido sólo por la sospecha de tener un arma con balas.

En Salem (Oregon), un miembro de los Boogaloo Boys: son pro-armas, de derecha y anti casi todo.

En la previa a la asunción de Joe Biden, "elencos" de gente armada se vieron en distintos puntos de Estados Unidos. Por temor a hechos violentos el 20 de enero, Washington está copada por 25.000 efectivos de la Guardia Nacional. En ciudades como Richmond, ayer se vieron grupos pro-armas como New Black Panther, Proud Boys, Boogaloo Boys,también llamados Libertarios o The Lost Sons of Liberty (los últimos hijos de la libertad).