Santa Cruz: buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por el río

Dos hermanos de 10 y 12 años son intensamente buscados en Santa Cruz luego de ser arrastrados por la corriente en un sector de Río Gallegos conocido como La Toma, en Palermo Aike. A primera hora de este martes, las autoridades retomaban las tareas de búsqueda.

Los menores fueron vistos por última vez el domingo por la tarde, en inmediaciones de la Ruta Nacional 40. Según informaron medios locales, más de un centenar de rescatistas y agentes de diferentes fuerzas se desplegaron en la zona para intentar dar con su paradero.

El alerta ingresó al 911 alrededor de las 16 del domingo. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los chicos estaban jugando en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15 años, cuando ambos desaparecieron de la vista de quienes los acompañaban.

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Los adolescentes lograron salir del agua. La más grande de las víctimas tuvo que ser derivada al Hospital Regional de Río Gallegos por una crisis de nervios y recibió contención.

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El niño de 12 años mide aproximadamente 1,50 metros de estatura, presenta cabello oscuro y corto, tez morena, mientras que portaba un conjunto deportivo de la Selección argentina. En tanto, el menor de 10 mide 1,40 metros, posee pelo corto y oscuro y tez morena, a la vez que vestía un short negro y una remera verde, de acuerdo a la información suministrada.

Personal de la Policía Caminera, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional e Incendios Forestales participaba de los rastrillajes. Además, intervenían seis profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional de Río Gallegos y cuatro agentes del Ministerio de Desarrollo Social de la municipalidad local.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, precisó al diario local La Opinión Austral: “Existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua”.

Además de las intervenciones en el cauce, los equipos realizan rastrillajes a pie y en cuatriciclos por la costa, con el objetivo de ampliar el área y revisar distintos sectores de las inmediaciones.

RM