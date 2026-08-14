El Gobierno avanza con el Acueducto Albigasta: Santilli y Caputo se reunieron con los gobernadores

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca, para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez y avanzar con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una infraestructura hídrica para potenciar el desarrollo productivo de Santiago del Estero y Catamarca.



La primera etapa contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y alrededor de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses y más de 35.000 beneficiarios.

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La obra cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, sostiene Diego Santilli, quien responde a la agenda oficialista de mantener el equilibrio fiscal.

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El encuentro entre las autoridades nacionales y provinciales fue en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). Debía realizarse la semana pasada, pero fue postergado debido al alerta meteorológica que afectaba a la región.

Luego se hará el acto de firma del convenio correspondiente al Acueducto Albigasta. Posteriormente, Santilli, Caputo, Jalil y Suárez brindarán una conferencia de prensa en el patio interno contiguo al edificio.



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