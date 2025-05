"Sédenlo, hagan algo": el reclamo de los médicos de Maradona que generó polémica en el juicio

Las declaraciones durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúan generando revuelo mediático. En este caso, durante la jornada número 15 de la audiencia, el médico y director de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, agregó detalles sobre las últimas semanas del deportista, los trámites que debieron hacerse y el cambio de internación hacia su domicilio. Se trata del responsable del sanatorio donde Diego fue operado de un hematoma subdural de la cabeza días unos 20 días antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

Dimitroff llevó a cabo un recorrido desde el día en que Maradona llegó a Olivos hasta cuando se fue. A su vez, sus declaraciones complicaron aún más a Leopoldo Luque (cirujano y amigo personal de Diego) y Agustina Cosacho (su psiquiatra), ya que los señaló como los responsables de que éste continuara con su recuperación en una internación domiciliaria a pesar de que él mismo advirtió que esa no sería la mejor opción.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, cada vez más complicados

A su vez, Dimitroff aseguró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3 de San Isidro.que ambos admitieron “estar preocupados” por las reacciones que tenía el ex futbolista debido a su abstinencia de alcohol y que le pedían que lo mantuvieran sedado durante su permanencia en la clínica."Luque y Cosachov nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo y se limitaban a decir ‘por favor, sédenlo, hagan algo para que no esté así’. Había que sedarlo, pero una cosa es sedar como parte de una etapa que tiene un seguimiento y otra es hacerlo y que después no haya nada", declaró.

De hecho, y según sus palabras, ninguno de los dos imputados sabía cómo era la continuación del tratamiento que proponían para los problemas de abstinencia de Maradona.. Fue por este motivo que el personal médico de la Clínica Olivos optó por sedarlo únicamente durante 24 horas y luego despertarlo poco a poco.

Caso Maradona: Miguel Ángel Pierri desligó al coordinador y los enfermeros y dijo que la prueba demostrará que "no hubo ningún plan"

Según relató el director del sanatorio, Luque y Cosachov le habían explicado que los episodios de excitación psicomotriz dificultaban seriamente el control de Maradona mientras permanecía en su hogar. “Ellos señalaban que la situación en la casa era muy compleja de manejar”, indicó.

Pese a ese diagnóstico, ambos médicos resolvieron poco después que lo más conveniente era trasladar al exfutbolista a una internación domiciliaria para continuar con la recuperación tras su operación en la cabeza. “No considerábamos en ningún momento que llevar al paciente a su casa fuera una alternativa adecuada”, remarcó Dimitroff, y agregó: “Que estuviera sin supervisión en un domicilio era, para mí, gran parte del problema”.

Leopoldo Luque junto a Diego Maradona

“Había que hacer mucho más”: otro cirujano ya había cuestionado la internación domiciliaria

Rodolfo Benvenuti, el médico responsable de seleccionar al equipo que operó a Diego Maradona por un hematoma subdural, había declarado en la audiencia número 13 del juicio por su muerte. Allí, aseguró que el exfutbolista consintió la cirugía y que su familia había solicitado que no fuera realizada por el neurocirujano Leopoldo Luque.

Durante su testimonio, Benvenuti remarcó que Maradona no era un paciente convencional y que su tratamiento domiciliario debía contemplar condiciones especiales. “Siempre dijimos que la internación en su casa debía cumplir con requisitos excepcionales para evitar complicaciones. Era Maradona, no un paciente más, y había que anticiparse a todo”, sostuvo.

El médico, con más de 20 años de experiencia, se presentó como testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Su exposición estuvo centrada en el período en que Maradona estuvo internado en la Clínica Olivos, entre el 2 y el 10 de noviembre de 2020.

TC / Gi