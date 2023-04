Luego del rescate a las víctimas del derrumbe en una casa de dos pisos en Floresta, incidente por el que murieron dos personas y tres permanecen desaparecidas, desde el Hospital Santojanni informaron que la pareja de una de las personas fallecidas logró salvar a su bebé cubriéndolo en brazos. También se conoció un video posterior al hecho, donde los bomberos rescatan a un niño.

"Sintió que le caía polvo, le pareció que iba a pasar algo, abraza al bebé y de esa manera después viene parte del derrumbe donde no le pega totalmente por la zona en la que estaba", detalló el subdirector del nosocomio, Gabriel Carqueijeda, respecto a la mujer que logró salvar a su hijo.

El médico también expresó que se trata de un niño que tiene 19 días y fue ingresado de urgencia para ser examinado. "Se le hicieron todos los estudios pertinentes: laboratorio completo, ecografías, radiografías. No demuestra ningún tipo de lesiones", remarcó el médico, agregando que su madre también se encuentra fuera de peligro a pesar de algunas heridas.

Según explico, la mujer era pareja de una de las dos víctimas del derrumbe, un hombre de 19 años. "​Recién le he comunicado a la chica que el esposo ha fallecido. Me parece que tenía 19 años igual que la chica, según me dijo la madre de la chica. No puedo dar más datos porque es lo que la madre dijo llorando", dijo Carqueijeda.

Si bien aclaró que tanto la madre como el bebé serán dados de alta, explicó que se quedarán en la institución porque “no tienen donde vivir". "El hospital les va a brindar en estos días venideros una habitación para que puedan estar hasta que Trabajo Social les encuentre un lugar donde vivir o donde poder estar. Nuestro departamento de salud mental, más la gente de guardia, le va a brindar la contención que necesitan", agregó en diálogo con TN.

Quiénes son las otras personas que ingresaron al hospital luego del derrumbe

El subdirector del Hospital Santojanni explicó que hubo otras cuatro personas que también ingresaron a la guardia este miércoles 26 de abril.

Se trató de una mujer de 54 años que se encuentra fuera de peligro aunque sufrió una fractura en el brazo izquierdo y una herida en su mano derecha. "Tiene una inmovilización por traumatismos varios que puede ser derivada a OSECAC si nos dan la cama. Momentáneamente se quedará en nuestra guardia internada", dijo el doctor.

La otra persona que sobrevivió al derrumbe fue una chica de 26 años que ya recibió el alta al igual que dos menores.

Heridos: se desplegó un operativo de 35 ambulancias para socorrer a las víctimas

En las últimas horas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires difundió un video donde se observa a los bomberos realizando un operativo de rescate donde se logra retirar a tres personas de las 25 que resultaron heridas. En total se contaron dos víctimas: el mencionado hombre de 19 años y una niña de 12.

Rescate en el derrumbe de Floresta.

"A medida que los bomberos rescatan, nosotros asistimos", contó el titular del SAME, Alberto Crescenti, sobre el trabajo mancomunado con los rescatistas. En total se pusieron a disposición 35 ambulancias sumado a personal de bomberos, Defensa Civil, policía porteña, psicólogos y psiquiatras.

Una mujer que vivía allí y se identificó como Sonia manifestó: "Yo vivía arriba, yo estaba más adelante, la parte de atrás se cayó para abajo. Está todo bien de adelante, nomás se vino para abajo el patio, como era vacío ahí se cayó. Por eso los vecinos de adelante salimos todos, pero las personas que estaban atrás se fueron para abajo".

Al cierre de esta nota, los rescatistas se aprestaban a comenzar con la parte dos del operativo: buscar a las personas atrapadas bajo los escombros.

