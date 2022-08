El mensaje que dejó la vicepresidenta Cristina Kirchner a través de los medios para defenderse ya despertó las primeras reacciones en el ala política, en el marco de la causa Vialidad de Obra Pública por la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la señalaron como "jefa" de una asociación ilícita por el direccionamiento de obras en Santa Cruz al empresario amigo de la familia, Lázaro Báez.

Los Liberales apuntan a que "todos son chorros"

En primer lugar, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, retuiteó a un militante suyo que decía: "Realmente no lo puedo creer. El argumento de Cristina es: yo no soy la única chorra, son todos chorros. Ya lo sabemos Cristina. Por eso vamos a votar a Javier Milei".

En la misma línea, el diputado liberal Ramiro Marra escribió: "Pero hermana, estás confirmando la corrupción de Néstor Kirchner y grupos empresarios. Me parece perfecto, que vayan en cana todos los corruptos. Estrategia de Cristina: No soy inocente, pero hay otros culpables".

Cristina Kirchner: "Cuando Luciani dice que si aprieta sale pus, es de ustedes, los macristas"

El PRO defiende a Caputo

En el caso del diputado de JxC Waldo Wolff, salió a defender al empresario amigo del macrismo, Nicolás Caputo, apuntado en el mensaje de la vicepresidenta: "Hace una hora que Cristina está contando que Caputo era proveedor del estado (ya lo sabíamos) y hablaba con funcionarios para cobrar. Todavía no explicó cómo le habría devuelto el sobreprecio en sus hoteles como lo hizo Báez. Más que una defensa es una confesión. Y a los K que me chicanean. Si tiene pruebas de que Caputo cometió algún ilícito que lo denuncié y se defienda el. Hasta ahora no explico nada de lo que se le acusa".

Y agregó: "Ahora Cristina termina mirando el linaje de los miembros de la justicia revisando sus antepasados. (Se olvidó de la participación de Alicia Kirchner y Zaffaroni en la dictadura). Costumbre de los peores regímenes".

Por su parte, Fernando Iglesias sólo se remitió a tuitear un video de Cristina Kirchner buscando tapas de los diarios en su informe y dijo: "La locura es total".

La Coalición Cívica insiste en las pruebas "inapelables" contra Cristina

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, publicó en su Twitter un mensaje en el que habla del intento de lograr un "pacto de impunidad" pero que las pruebas contra la vicepresidenta son "contundentes".

Cómo reflejaron los medios del mundo el pedido de prisión e inhabilitación contra Cristina Kirchner

“Por más que quiera no podrá tapar la verdad, las pruebas son contundentes e inapelables. Aunque lo quiera, no habrá pacto de impunidad. Su deber de funcionario público era denunciar en su momento. Perdida, se lleva puestos a sus cómplices. Decadente. Fin del juego”, escribió.

En la misma línea, Juan Manuel López, jefe de bloque de diputados nacionales de la CC, tuiteó: “El juicio de la Obra Publica no disciplina a nadie. Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores”. "Cómo dijo el ex compañero De Vido; Triste, solitaria y final...", agregó.

En el caso de Mariana Zuvic, diputada también por la CC y apuntada personalmente en una foto que mostró Cristina Kirchner, tuiteó: "Que papelón. Esta es la más clara evidencia de impunidad. “La Justicia soy yo”, y arma en su mundo paralelo un “juicio” por TV. Señora, se terminó el show. Y gracias por el reconocimiento

Stolbizer dijo que fue un "stand up" y bancó la acusación de los fiscales

La diputada nacional del GEN y una de las denunciantes en otras causas por corrupción a la expresidenta, Margarita Stolbizer, consideró que "en un stand up bastante aburrido, CFK lleva 40 minutos hablando sin tener defensa frente a la contundente acusación de los fiscales y se dedica a contestar tapas de Clarin y La Nación que deben festejar. Con la bandera de fondo, sigue degradando instituciones".

Quién es Diego Luciani, el fiscal que apuntó contra Cristina Kirchner en la causa de Obra Pública

"CFK alterada y confundida. Armó el show para su defensa que ni empezó. Será que no tiene defensa. Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones. Pero no en tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación", agregó.

Y concluyó: "Y claro CFK como no vas a hacer 20 veces lo mismo? Si te ha ido tan bien: una fortuna incalculable que no podrán gastar varias generaciones de herederos, $4 millones x mes y la impunidad total. Pero sin poder andar x la calle ni llevar los nietos a la plaza. Ahí está la condena".

La izquierda ve corrupción del kirchnerismo y el macrismo

La diputada del FIT, Romina Del Plá, habló de la responsabilidad "innegable" de Cristina Kirchner así como la del macrismo. "El pedido de condena se inscribe en una disputa entre sectores capitalistas y sus representantes políticos. La responsabilidad en este proceso de la actual vicepresidenta es innegable, del mismo modo que lo es la de Mauricio Macri y los funcionarios de su gobierno", comenzó.

Protestas pro y contra Cristina Kirchner frente a su casa: ella denunció a los "energúmenos macristas"

"Mientras el kirchnerismo denuncia un golpe de la derecha ajustadora, lo que ocurre es lo contrario: él mismo está gobernando con el FMI y la embajada norteamericana. Eso explica el esfuerzo en colocar al movimiento popular en la defensa de Cristina como el eje de la situación política. Buscan así desviar las luchas contra el ajuste y una absolución política del kirchnerismo en relación a su responsabilidad en la orientación del gobierno", continuó.

No obstante, reconoció que "en América Latina, el poder judicial ha sido la vía para golpes antiobreros. El kirchnerismo tampoco puede mirar para otro lado sobre la composición de este poder judicial, que fue conformando en gran parte por designaciones de jueces y fiscales pactadas a lo largo su gobierno".

"El entramado de corrupción que envuelve al kirchnerismo es innegable y tiene un carácter estructural. El hecho de que el pedido de condena alcance solo a CFK, dejando de lado al personal político del macrismo, deja ver el carácter parcial y manipulado del proceso judicial. Nuestro rechazo al pedido de una condena proscriptiva NO debe confundirse con un apoyo político al operativo político del kirchnerismo. Por el contrario, llamamos al conjunto del movimiento popular a enfrentar el ajuste en curso que tiene en el kirchnerismo un pilar fundamental", concluyó.

​JD / MCP