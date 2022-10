Pasaron más de 36 años del día en el que Diego Maradona hizo el gol más significativo de su historia frente a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986 en el Azteca de México. Y mientras la Argentina cerró las discusiones en torno a esa foto que quedó inmortalizada, casi de manera inesperada volvió a surgir una polémica en torno a la pelota de "La Mano de Dios".

Es que en los últimos días se conoció que el balón será subastado dentro de poco tiempo y en Inglaterra hay emoji y dudas en torno a cómo se llegó a esa situación. Ocurre que la persona atrás de esa subasta es el árbitro del partido, el tunecino Ali Bin Nasser, quien se asoció con la firma de subastas Graham Budd Auctions para organizar un evento y concretar la venta al mejor postor.

De acuerdo a la información publicada por el sitio inglés Daily Mail, los organizadores esperan que las ofertas de las personas interesadas en participar de la subasta para hacerse con la histórica pelota ronden alrededor de las 2,5 a las 3 millones de libras, algo así como 3,4 millones de dólares.

La noticia de la subasta volvió a causar enojo en Inglaterra. Cuando se enteró de lo que iba a pasar, el futbolista Gary Lineker, autor de único gol que marcó la selección inglesa en ese partido, no ocultó su malestar y se preguntó cómo fue que la pelota terminó en manos de Ali Bin Nasser, que ahora la quiere vender. "¿Cómo demonios terminó el árbitro con el balón? ¿Lo superé? Sí, por supuesto", lanzó el futbolista de 61 años.

Más allá de eso, la subasta se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre, una fecha clave ya que es a un puñado de días del arranque del Mundial de Qatar. Emocionado, el árbitro aseguró en las últimas horas que "el balón es parte de la historia del fútbol internacional" y consideró que "es el momento adecuado para compartirlo con el mundo".

Maradona y la pelota que se subastará en noviembre.

"Adidas Azteca" es el nombre de la histórica pelota blanca con guardas en color negro.

Del enojo a la expectativa

Mientras que Lineker manifestó su enojo, el árbitro está envuelto en ánimos de alegría al rememorar la historia del legendario gol en ese partido que terminó con el triunfo argentino por 2 a 1.

"Estoy tan emocionado de que el árbitro saque provecho de su error", ironizó Lineker en declaraciones al sitio TalkSport. Y agregó: "Quiero decir, el descaro del árbitro que mantuvo la pelota en su armario todo el tiempo y ahora va a sacar provecho del mayor error del en la historia de la Copa del Mundo de fútbol. ¿En serio?".

Maradona y el árbitro Bin Nasser en su encuentro de 2015.

Más contentos están los subastadores que estarán encargados de hacer la venta. Al menos así lo expresó Graham Budd, organizador del evento, que dijo: "Este año 2022 ha sido increíble en el mercado de recuerdos deportivos con récords batidos en tres ocasiones. Es un momento emocionante en el mercado y nos preguntamos si este famoso balón también batirá récords".

"Con la historia que rodea a la pelota, esperamos que este lote sea muy popular cuando salga a subasta”, agregó el hombre que también detalló que se podrá empezar a ofertar a partir del viernes 28 de octubre.

El subastador hace referencia a un evento anterior, ocurrido hace menos de seis meses, cuando se subastó la camiseta que usó Maradona en ese mismo partido: fue vendida por casi 8 millones de dólares por el ex jugador de Inglaterra Steve Hodge, que había intercambiado camisetas con el 10 argentino una vez terminado el encuentro. Esa venta fue todo un récord mundial.

Por eso, ahora hay una fuerte expectativa en en Nasser, los subastadores y los interesados en adquirir la pieza deportiva. Creen que están todas las posibilidades para romper el récord anterior.

Quién se quedará con el dinero

De acuerdo a lo que se supo, lo recaudado por la subasta se dividirá y será repartido entre varias personas. Primero que nada hay que pagarle la comisión a la empresa encargada del evento.

Tiempo atrás se subastó la camiseta del partido frente a Inglaterra por casi 8 millones de dólares.

Después, el monto restante se quedará en la familia de Nasser, actual propietario de la pelota: pretende darle parte a sus hijos y mantener en sus manos el resto.

En recientes entrevistas, el árbitro africano se mostró emocionado por rememorar aquella histórica jornada y el contexto en el que fue elegido por la FIFA como uno de los mejores del mundo para encargarse de la disputa deportiva. Vale recordar que él junto al juez de línea Bogdan Dochev, fallecido en 2017, siempre se culparon mutuamente por "La Mano de Dios".

“En cuanto al primer gol de Maradona, no pude ver el incidente con claridad, los dos jugadores, Shilton y Maradona, estaban frente a mí por detrás", recordó el réferi que en 2015 se pudo reencontrar con Maradona. "Le dije 'no fue Argentina quien ganó la Copa del Mundo ese año, fue Maradona'", comentó a la BBC sobre ese cónclave.

Uno de los momentos que compartieron Maradona y el árbitro de la Mano de Dios.

Al respecto, Nasser dijo que Maradona le respondió que "'si no hubiera sido por ti, no hubiera podido marcar el gol del siglo', y me dio una camiseta firmada que decía 'para Ali mi amigo para siempre'".

Más allá del repaso histórico que hizo, el árbitro no dio demasiadas precisiones sobre por qué quiere vender el balón. Sin embargo, explicó: "Inglaterra es el hogar del fútbol, ​​y lo ha sido desde que comenzó el juego. Espero que el comprador esté en posición de exhibirlo o compartirlo con el público de alguna otra manera".

