Telecentro anunció la adquisición de Iplan para reforzar su presencia en el mercado

Telecentro anunció este jueves la adquisición de Iplan, compañía especializada en servicios de telecomunicaciones y tecnología, en una operación que le permitirá ampliar su infraestructura, sumar capacidades de red y fortalecer su presencia tanto en el mercado residencial como en el corporativo.

La adquisición fue anunciada por Fernando Herrera, CEO de Telecentro, quien destacó que la operación permitirá incorporar la infraestructura, los servicios y el posicionamiento de la marca Iplan. “Esta operación fortalece nuestra presencia incorporando infraestructura, servicios y la fortaleza de la marca Iplan”, afirmó.

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Según explicó Herrera, la compañía buscará aprovechar las capacidades desarrolladas por Iplan para ampliar su llegada a hogares y empresas. “Vamos a sumar capacidades de red para potenciar la llegada a más hogares y empresas, cuidando y consolidando lo que Iplan construyó exitosamente durante todos estos años”, sostuvo.

Por su parte, Pablo Saubidet, cofundador de Iplan, señaló que la operación permitirá a la compañía alcanzar una nueva escala y contar con mayores recursos para profundizar su posicionamiento en los segmentos residenciales premium y de pequeñas y medianas empresas. “Ambos son complementarios a los que han sido foco de Telecentro”, explicó.

Mayor presencia en el interior

Con la adquisición, Telecentro incorporará la presencia de Iplan en Rosario, Córdoba y Tucumán, además de ampliar su cobertura en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la operación apunta a complementar la fuerte presencia de Telecentro en el mercado residencial con la trayectoria de Iplan en el segmento corporativo.

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Telecentro cuenta con más de 35 años de trayectoria en Argentina y una fuerte presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La compañía ofrece servicios de televisión por cable, banda ancha, internet de alta velocidad y telefonía fija mediante una red de fibra óptica que alcanza a más de 6 millones de hogares.

Iplan, en tanto, tiene más de 27 años de trayectoria en la provisión de servicios de telecomunicaciones y tecnología. La empresa desarrolló una fuerte presencia entre clientes corporativos y en el segmento residencial, con servicios de banda ancha mediante una red de fibra óptica directa al hogar.

La compañía cuenta con una red que alcanza a más de un millón de hogares en CABA, Córdoba, Rosario y Tucumán. Con la adquisición, Telecentro suma esa infraestructura y amplía su alcance geográfico y su oferta de servicios en distintos segmentos del mercado de telecomunicaciones.

LMM/ML