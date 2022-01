Según un instituto de Washington, el pico de contagios en Argentina llegaría el 25 de enero con casi 250 mil casos

Argentina tendrá su pico máximo de contagios por la variante Ómicron del Covid-19 el 25 de enero, con más de 247 mil casos positivos en una jornada, según cálculos aproximados de un grupo de expertos de un instituto estadounidense. A partir de allí, la curva comenzará a descender aunque se mantendría durante varias semanas.

El estudio fue realizado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), centro de investigación que depende de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, cuyos papers han aparecido en revistas científicas de renombre, como The Lancet. Aunque las mediciones son estimadas, permitirían estudiar características para conocer de qué formar bajar los casos.

"Soltar el Ómicron": polémica por el profesor danés que pide liberar la variante

Se estima que ese día se registrarían alrededor de 247.332 infectados, pero el pronóstico se da a partir de que en el último parte emitido por el Ministerio de Salud de la Nación no habría más de 100 mil casos, sino más de 189 mil. Esto ocurre por la alta tasa de positividad durante los testeos, que es del 56,20%: cinco veces más del 10% estipulado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), referido a los contagios no detectados.

La conclusión coincide con las declaraciones del médico Luis Cámera, uno de los asesores del Gobierno Nacional en la pandemia, quien manifestó que el pico se dará "hacia fines de enero y luego empezarán a descender", en diálogo con la radio marplatense LU6.

En ese sentido, el trabajo encabezado por el economista de la salud Christopher Murray, quien realiza aproximaciones similares en diferentes países, tiene en cuenta cuatro variables para aplanar la curva: el uso de tapabocas, la aplicación de la tercera dosis de la vacuna, las dudas ante la vacunación y una potencial sorpresa de mayor severidad de la cepa Ómicron.

Cuándo descenderá la curva

La estimación del final de la tercera ola llega hasta el 22 de abril, siempre de acuerdo a la IHME. A diferencia del crecimiento exponencial, el descenso sería menos inclinado. Sin embargo, los especialistas consideraron dos variables que podrían reducir mucho más el alcance los contagios.

La primera es la vacunación y el refuerzo de la tercera dosis, que la cartera sanitaria aprobó reducir a cuatro meses el tiempo luego de recibida la segunda. Según el instituto, si el 100% de las personas que tienen el esquema de vacunación completo reciben el refuerzo, podrían bajar los infectados un 3%.

La segunda variable apunta al uso de barbijos, que debería usarse un 80% del tiempo, es decir cada vez que se sale a la calle (al aire libre), como ocurría al comienzo de la emergencia sanitaria por la pandemia. Este punto haría bajar la cantidad de contagios en un 22%.

Posible aumento de la severidad de Ómicron

Por el momento, la variante registrada por primera vez en Sudáfrica parece se menos severa que otras cepas como la Delta, ya que produce una enfermedad de menor gravedad -descendió el número de fallecimientos-, aunque la OMS alertó que aún no debería clasificarse como "leve".

Si la variante sigue funcionando como hasta ahora, podría mantenerse casi una misma línea de fallecidos. De lo contrario, si comienzan a complicarse las consecuencias de su infección, los decesos podrían casi duplicarse o hasta triplicarse.

FP/JFG