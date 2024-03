Trabajadores de los espacios de memoria denuncian precarización e incertidumbre

Los trabajadores de los espacios de memoria denunciaron que se encuentran en estado de "precariedad e incertidumbre", debido a que desde hace más de diez años renuevan sus contratos anualmente y en 2024 se aprobaron solo por tres meses. Los puestos de trabajo están garantizados hasta el 31 de marzo y, a la fecha, no tienen información sobre qué ocurrirá luego.

A través de una publicación en redes sociales anunciaron que en esos espacios se realizan las tareas de conservación por ser lugares históricos y prueba judicial. También agregaron que las puertas de cada espacio están abiertas a la comunidad para hacer visitas, encuentros, talleres, presentaciones, exposiciones. "Los puestos de trabajo están en peligro, y con ellos peligra la continuidad de las políticas de memoria", advirtieron.

"Frente a la no renovación de los contratos y los despidos que comenzaron a anunciarse en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estamos en estado de alerta y movilización hasta garantizar trabajo para todxs", manifestaron.

Los espacios son: Automotores Orletti, Club Atlético, Famaillá, Faro de la Memoria, Olimpo, Regimiento de Infantería 9 y Virrey Cevallo.

Más de 50 mil visitantes durante 2023

Desde estos espacios realizaron un informe de actividades realizadas durante el último año en el que destacaron que recibieron a más de 50 mil personas y se realizaron más de 800 talleres y los trabajadores que sostuvieron el funcionamiento cotidiano fueron 63.

Estos espacios que son testimonio de la historia tienen entre sus objetivos educar en Derechos Humanos, analizar las causas y las consecuencias del Terrorismo de Estado, y aportar para la construcción colectiva del Nunca Más y los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

Los trabajos pedagógicos apuntan a vincular el pasado represivo, sus causas y consecuencias, sus continuidades y rupturas con la actual violación a los DDHH y despliegan acciones pedagógicas referidas a la promoción de los DDHH de niños, niñas y adolescentes, mujeres y diversidades, personas con discapacidades, adultos mayores, discriminación, entre otros.

Se coordinan visitas con escuelas, se desarrollan talleres formativos, se promueven investigaciones sociales e históricas.

Actualmente, hay 20 programas de investigación vigentes:

Memorias de Vecindad Historias de Vida de las y los detenidos-desaparecidos y de sobrevivientes de los CCDTyE Parecía Imposible Sobrevivientes de cada ex CCD y de CCD Bacacay y Pomar ¿Aquí hubo niñ@s? Listado de víctimas ampliado y sistematización de víctimas vistas sin identificar Sistematización de causas judiciales CCD Casa Franklin Archivos del Ministerio de Defensa de la Nación Operativo Independencia Sistematización de las personas secuestradas y liberadas por orden de la comandancia de la Subzona 15 (área que incluye a la ciudad de Mar del Plata y alrededores) Desarrollo de archivos locales de memoria oral Mapas de hechos represivos en circuitos represivos Cotidianeidad represiva Reconstrucción del Plan Cóndor Historias de Militancias Juicios de Lesa humanidad Plan de Recuperación Material de la Memoria. Excavaciones Arqueológicas y trabajo con testimonios de sobrevivientes en el ex CCDTyE “Club Atlético” Presentación ante el Tribunal Oral Federal N°2 en el marco de la causa “ABO V” (Atletico-Banco Olimpo), de las investigaciones sobre la materialidad del ex CCDTyE “Club Atlético”

Trabajos de arqueología y conservación

Tanto en los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE ) como edificios históricos tienen valor documental. El informe detalla: "El hecho de que los edificios hayan sido construidos, usados, destruidos, transmutados a lo largo del tiempo hace que quede en ellos escrito esas transformaciones en forma de estratos superpuestos, o en otros

casos puede identificarse la ausencia de ellos", por eso es necesario el trabajo de arqueólogos y especialistas de patrimonio.

"Las prácticas arqueológicas y de conservación patrimonial en los Espacios de Memoria son vitales para su mantenimiento y comprensión simbólica, histórica, político-social y judicial. Requieren de trabajadores formados y

recursos materiales específicos".



Bibliotecas, archivos y colecciones

Entro muchas otras tareas que se desarrollan, en estos espacios también se exponen y se guardan materiales educativos. En el Espacio para la Memoria ex CCDTyE Virrey Cevallos se encuentra la biblioteca “Esther Potash de Pastorino”, en el ex CCDTyE Olimpo la Biblioteca “Carlos Fuentealba”, en la Escuelita de Famaillá la Biblioteca “Hilda Guerrero de Molina” y otra biblioteca pública se desarrolló en el ex CCDTyE Orletti.

Los Derechos Humanos son 30 y universales. ¿Se conocen todos?



"Todos los Sitios de Memoria cuentan con bibliotecas propias que poseen diferentes niveles de accesibilidad y consulta. Los acervos bibliográficos de las bibliotecas de los Sitios de Memoria son consultados por investigadores, estudiantes y docentes", detalla el material.

Los Archivos de los Sitios de Memoria acompañan su desarrollo y activación patrimonial e institucionalización. En ellos se resguardan fondos documentales donados por familiares de detenidos-desaparecidos, organizaciones de Derechos Humanos y vecinos. Estos archivos de los Sitios de Memoria se enmarcan en lo que indica la Ley Nacional de Sitios de Memoria N° 26.691, que especifica la promoción e impulso de proyectos de “preservación y de recopilación, sistematización y conservación de material documental y testimonial”; la participación de los Organismos de Derechos Humanos en el desarrollo de esta política pública; la participación de las universidades nacionales y otras instituciones educativas “para cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos acontecidos durante el terrorismo de Estado”.

RB / Gi