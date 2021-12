Traslado de la Capital: Grabois apoyó a Alberto Fernández y pidió una consulta popular

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, mostró su apoyo este martes 14 de diciembre a la idea del presidente Alberto Fernández de trasladar la Capital de la Argentina al norte y pidió someterla a consulta popular.

A través de un breve posteo en la red social Twitter, Grabois afirmó: "Apoyo firmemente la propuesta del presidente (Alberto Fernández) de trasladar la capital federal al norte y creo que debería realizarse una consulta popular".

"La misma tiene que hacerse en forma inmediata y definirse mediante el mecanismo previsto en el art. 40 de la Constitución Nacional", completó el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, dando por concluido su abordaje.

La publicación de Juan Grabois en alusión al planteo de Alberto Fernández sobre el traslado de la Capital.

Al referirse al artículo 40 de la Constitución Nacional, hizo alusión a que “el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley”. Por ende, prevé la posibilidad de que tenga un tratamiento en el Congreso.

Junto a ello, un apartado de la Carta Magna señala que "la ley de convocatoria no podrá ser vetada" y que "el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá directamente en ley y su promulgación será automática”.

Finalmente, aclara que el Parlamento "con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular en cuestión".

El presidente Alberto Fernánez salud al Jefe de Gabinete y exgobernador, Juan Manzur.

Alberto Fernández: "Todos los días pienso si la Capital no tendría que estar en un lugar distinto"

El presidente, durante un acto en el que estuvo acompañado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo que "todos los días" se plantea la posibilidad de trasladar la Capital Federal a las provincias del norte.

"Todos los días pienso si la Capital no tendría que estar en un lugar distinto y venirse al norte; ¿no será hora de que empecemos a tomar estos desafíos?", se preguntó al encabezar la reunión de Gabinete Federal en Tucumán.

¿No será hora de pensar que la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera y que la Secretaría de Pesca tendría que estar en algún puerto pesquero de la Patagonia?", planteó a lo largo de su discurso.

Mudar la capital, el sueño alfonsinista que Alberto Fernández quiere reflotar

En ese sentido, aseguró: "No es posible que un chico que vive en el Norte piense que puede encontrar mejor suerte en la ciudad de Córdoba, Rosario, o Buenos Aires. Terminan emigrando de sus ciudades y encuentran marginalidad y dificultades en otras".

"Lo que nosotros necesitamos es poner en valor al Norte argentino, un montón de riqueza no explotada", subrayó el jefe de Estado. "No tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados. Para nosotros el federalismo no es un discurso", concluyó.

JFG / ds