Un año sin Guadalupe Lucero: cómo sigue la investigación del caso en San Luis

Guadalupe Lucero fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 mientras jugaba con sus primos en la vereda de su casa en la provincia de San Luis. Desde entonces, se realizaron centenares de operativos y rastrillajes para dar con su paradero, en una causa que conmueve al país.

En el aniversario de su desaparición, su familia convocó a una nueva marcha en la capital provincial para ratificar la búsqueda y exigir novedades o pistas para conocer qué sucedió con la pequeña. En tanto, la justicia federal baraja una serie de hipótesis de investigación y mantiene la oferta de recompensa para quien aporte información.

Qué se sabe sobre la desaparición de Guadalupe Lucero

Cuando desapareció Guadalupe Lucero tenía el pelo apenas abajo de los hombros.

Guadalupe Lucero Cialone fue vista por última vez por la tarde del 14 de junio de 2021 mientras jugaba con sus primos en la vereda de su casa en el barrio 544 Viviendas de la capital provincial, en San Luis. En un momento, su madre salió a la calle a abrigarla y luego regresó a la casa a tomar un chocolate, pero no volvió a ver a su hija.

Desde entonces, tanto en San Luis como en otras provincias más de 180 líneas de investigación surgieron a partir de 185 denuncias recibidas a través de líneas telefónicas y declaraciones de personas. El expediente fue trasladado al fuero federal a fines de 2021, debido a que se estimó que la menor ya no se encontraría en la provincia. La carátula del expediente es por el momento "averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación" por el posible delito de trata de personas.

Desaparecida hace 10 meses: la familia de Guadalupe Lucero recibió inquietantes cartas

En tanto, más de 500 operativos de búsqueda y rastrillajes se desplegaron en terrenos baldíos y diques, a lo que se sumaron efectivos de gendarmería nacional. En el último operativo -en abril de este año- se encontraron prendas y restos óseos que finalmente no pertenecían a la nena, mientras que la familia se mostró en desacuerdo con el método de búsqueda y por la presencia de gendarmería.

A pesar de la falta de pistas concretas, la búsqueda continúa. En los últimos meses, el equipo de fiscales federales a cargo de Cristian Rachid ordenó cerca de 400 allanamientos y el secuestro de cien celulares en el marco de la investigación cuyas hipótesis principales son: que la menor haya sido secuestrada (por alguien conocido o por un desconocido) o que haya sufrido un accidente. Por el momento, no hay indicios que indiquen que Guadalupe haya ingresado en el circuito de trata de personas, o que vinculen a sus familiares con el delito de explotación sexual de menores.

El ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por datos sobre Guadalupe Lucero.

Eric Lucero: "¿Dónde estás Guadalupe?"

"Hoy hace un año, hija, que no te tengo. Hace un año que no te abrazo, hace un año que no puedo verte jugar. Todos los días sufro tu ausencia mi amor Hoy hace un año que estoy muerto en vida, hija. Hoy hace un año que pregunto ‘¿Dónde estás Guadalupe?’ Le pido a Dios que te cuide estés donde estés. Papá nunca va a perder las esperanzas, mi reina", expresa el mensaje de Eric Lucero en sus redes sociales.

A un año de la desaparición de la nena de seis años, su familia convocó una marcha y pidió una convocatoria "sin violencias de ningún tipo". Además de la aparición con vida de la menor, la familia pidió por la renuncia al ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi.

El doloroso acto de egreso de Guadalupe: un diploma, la carta de mamá y un pin con su foto

Por su parte, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, agradeció las muestras de apoyo de la comunidad e instó a los ciudadanos a acudir a la movilización de este martes. También se mostró conmovida por el gesto de los jugadores del Club Sportivo Estudiantes, quienes el lunes pasado salieron a la cancha llevando una pancarta con la cara de la niña y el logo de Missing Children.

El identikit de Guadalupe Lucero

La niña tiene tez trigueña, cabello lacio, un lunar en la mejilla izquierda y cuando fue vista por última vez llevaba una campera negra con capucha, buzo rosa y botas negras.

Ante cualquier dato o información que ayude a dar con el paradero de Guadalupe comunicarse a: Línea 134 "Alerta Sofía", 145 "Programa Buscar", Missing Children, Sistema de Emergencia 911.