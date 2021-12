A 6 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero: cómo sigue la investigación

El próximo martes se cumplen seis meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 6 años que fue vista por última vez el 14 de junio pasado en el barrio 544 viviendas, en la provincia de San Luis, mientras jugaba con sus primos.

El último jueves se confirmó que la investigación del caso pasó al fuero federal, dado que la hipótesis más fuerte hasta ahora es que la niña no estaría en la provincia, en lo que constituye el último paso de la exhaustiva búsqueda de la nena.

El juez de Instrucción Penal 2, Ariel Parrillis, ya envió el expediente a la Justicia Federal puntana, que deberá investigar la desaparición de la menor. La carátula del expediente es por el momento "averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación" por el posible delito de trata de personas.

El traspaso de la investigación al fuero federal se realizó “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”, según dice el comunicado de prensa del Poder Judicial.

La desaparición de Guadalupe Lucero

Guadalupe permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano, mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar. En un momento, su madre salió a la calle a abrigarla y luego regresó a la casa a tomar un chocolate, pero no volvió a ver a su hija.

Ese día, las calles del barrio estaban desiertas, debido a que la Selección argentina enfrentaba a la de Chile por las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol.

Desde entonces se realizaron 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y procedimientos en otras provincias, se rastrillaron 1.221 sectores, entre ellos baldíos y diferentes diques de la provincia. Además, se secuestraron celulares y computadoras que fueron peritadas, pero sin ninguna pista que permitiera dar con la menor.

Cinco meses sin Guadalupe: una pista cerca de Córdoba reactivó la búsqueda

También se desarrollaron más de 180 líneas de investigación tanto en San Luis como en otras provincias que surgieron a partir de 185 denuncias recibidas a través de líneas telefónicas y declaraciones de personas. Los datos surgieron de las Líneas 134 “Alerta Sofía”, 145 “Programa Buscar”, Missing Children, Sistema de Emergencia 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, vale resaltar que la búsqueda con perros comenzó 24 horas después de la desaparición de Guadalupe y estuvo a cargo de policías puntanos que no contaban con la capacitación correspondiente, según consignó La Nación, así como también la policía y la Justicia de San Luis demoraron casi 96 horas en aplicar la "alerta Sofía".

"Alerta Sofía" es un sistema de alertas que difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre un menor de edad que esté desaparecido a través de celulares, redes sociales y medios de comunicación nacionales.

Desaparición de Guadalupe: Martha Pelloni apuntó al feudalismo en las provincias y a las videntes

En tanto, actualmente todavía rige una recompensa de $5 millones impuesta por el Gobierno nacional para aquellos que puedan dar información sobre Guadalupe.

Guadalupe Belén Lucero, tiene seis años de edad, tez trigueña, y cuando desapareció tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda. Las autoridades solicitan que cualquier información debe comunicarse al 911.

La carta de la mamá de Guadalupe Lucero: “Siempre estaré esperándote”

El pasado 6 de diciembre, el día del cumpleaños número 6 de Guadalupe, su mamá, Yamila Cialone, recordó a su hija a través de una carta publicada en la red social Facebook. "No imaginé que llegara este día sin que vos no estés junto a mí, o que tuviera que pasar por esto. Aún no creo todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo. No le encuentro respuesta", escribió la mujer.

"Solo sé que te extraño demasiado, Guada. Y que ese dolor crece cada día más. No quiero un diciembre sin vos, ni empezar un año nuevo sin tu presencia. Te necesito. Ojalá donde sea que estés te encuentres bien, sana y que nunca olvides que tienes una familia que espera por vos", continuó Yamila.

