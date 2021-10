Un equipo de científicos encontró un calamar "mas grande que un humano" en el mar Rojo

Un equipo de científicos encontró un calamar gigante "mas grande que un humano" mientras exploraban las profundidades del mar Rojo en búsqueda de un naufragio hundido en 2011. Se trata de una especie que puede alcanzar los 20 metros de largo.

A bordo del buque OceanXplorer, un grupo de biólogos marinos emprendieron viaje hacia las profundidades de las costas de Jordania con el fin de investigar el naufragio Pella, hundido hace una década, que se encuentra a unos 900 metros de profundidad en el estratégico mar Rojo que divide los continentes africano y asiático.

"Nunca olvidaré lo que sucedió después mientras viva", dijo Mattie Rodrigue, jefe del programa científico OceanX, en un video difundido en las redes sociales en donde se ve el avistamiento de un supuesto calamar gigante dado que parecía "mas grande que un humano".

Now, apparently, some squid have taken a liking to it! Wwe visited the wreck multiple times, and each time we encountered large, purple-backed flying squid.🦑 pic.twitter.com/iTywIuTA0P

Pensando que podría ser "una roca o un naufragio", los investigadores utilizaron un robot submarino para explorar la criatura marina que les llamó la atención por su gran tamaño.

"De repente, esta enorme criatura aparece a la vista, echa un vistazo al robot submarino operado a distancia y enrolla todo su cuerpo alrededor de la proa del naufragio", agregó el científico acerca del hallazgo del supuesto calamar gigante acontecido a fines del 2020.

Sin embargo, en septiembre de este 2021 descubrieron que aquella criatura, cuyo tamaño era mas grande que el de un ser humano, se trata del calamar volador de espalda morada en su “versión gigante”.

"En el área que está operando, en el mar Rojo, hay una población muy conocida de ellos", explicó el doctor Michael Vecchione del Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano de Estados Unidos, consultado por el titular del programa científico OceanX.

"Se vuelven realmente grandes. Creo que lo que estás viendo es la forma gigante de Sthenoteuthis", agregó el experto.

Esta especie normalmente crece hasta los 60 centímetros pero en algunos casos atípicos pueden alcanzar los 20 metros de largo. El último en ser descubierto fue en octubre de 2016 y medía 9 metros.

Además, explicó que el tamaño de la aleta del animal en relación con su cuerpo muestra que no es un calamar gigante. De hecho, sus aletas son cortas y anchas y forman lo que parece una punta de flecha, a diferencia de un calamar gigante, cuyas aletas suelen son grandes y musculosas.

Se trata de una ONG fundada por el multimillonario estadounidense Raymond Dalio cuya misión es "explorar el océano y mostrarlo al mundo". El proyecto combina ciencia, tecnología y medios de comunicación para explorar y crear conciencia sobre los océanos y "crear una comunidad comprometida con su protección".

En esta ocasión, el grupo de científicos viajó al Mar Rojo a bordo del OceanXplorer, un buque de investigación con una grúa de 40 toneladas para lanzar sumergibles, conjuntos de sonar remolcados y otros equipos pesados ​​hacia las profundidades.

A su vez, el barco cuenta con dos sumergibles Triton tripulados, cada uno de los cuales puede sumergirse a profundidades superiores a los mil metros durante ocho horas. También incluye un vehículo operado a distancia y un robot submarino que puede explorar profundidades de hasta 6 mil metros.

From launching OceanXplorer to enabling the discovery of new underwater features and species,

momentous things happened in 2020. Read all about it in our annual report --> pic.twitter.com/sgVMq0uPeC