Una de las víctimas que denunció al periodista Pedro Brieger por acoso sexual indicó este miércoles que habría más casos además de los cinco que se conocieron el pasado fin de semana. "Somos la punta del iceberg", expresó la mujer, agregando que los presuntos acosos se remontan a tres décadas atrás.

Se trata de Leticia Martínez, quien en un principio decidió dar su testimonio de manera anónima, pero cambió de parecer luego de sentir "un fuerte acompañamiento". "Cinco chicas somos la punta del iceberg de la cantidad de mujeres que fueron víctimas de PB, con casos que arrancan desde mediados de los '90", expresó la periodista a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Acusan al periodista Pedro Brieger de presuntos casos de acoso sexual a colegas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al inicio de la cadena de mensajes, Martínez reveló que es "uno de los casos que cuenta [Alejandro] Alfie de PB". "Le pedí hacerlo de forma anónima porque simplemente tenía miedo (también vergüenza)", explicó sobre los motivos de su anonimato inicial.

"Ver que somos tantas (es increíble la cantidad de casos) y sentir un fuerte acompañamiento, me quitó el miedo y por eso estoy acá contándolo", remarcó. "Me da pánico pensar cómo el miedo, la vergüenza, la manipulación, entre otras cosas, nos paralizaron tanto tiempo, pero acá estamos", añadió.

"Agradezco infinitamente a Periodistas Argentinas por este apoyo y a las chicas que compartieron su historia. A la Futurock hermosa, y a mis queridos colegas que me apañaron en este proceso (Tv Pública, El Destape y de la vida)", concluyó su publicación.

Los presuntos casos de acoso sexual

La polémica surgió a raíz de posteos en redes sociales del periodista Alejandro Alfie, quien compartió cinco testimonios de mujeres que señalaron que Brieger las acosó de diferentes maneras. Estos relatos presuntamente ocurrieron entre 1994 y 2019. Las denunciantes son periodistas, una alumna suya y una secretaria. Ninguna de ellas radicó una denuncia en la Justicia.

Las denuncias incluyen a una experiodista de Télam, Cecilia Guardati; Agustina Kämpfer; Martínez (que originalmente decidió permanecer anónima); una columnista de género de su propio programa de radio y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). Tras la difusión de estos hechos, el grupo Periodistas Argentinas se hizo eco de las denuncias.

Según contó Alfie, el caso de Guardati tuvo lugar en 2008, cuando fue a cubrir a Túnez la gira de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Debido a que Brieger no había podido asistir a la charla de la mandataria luego de una cena, él le pidió a su colega si le podía pasar el audio de ese encuentro, ante lo que la víctima accedió.

"Al volver de la conferencia con Cristina Kirchner, recibo otro mensaje de Brieger, pidiéndome si podía llevarle el audio a su habitación y contarle qué había dicho Cristina en esa reunión. En este tipo de viajes, la habitación se transforma en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí", continúa su relato.

Gabriel Bermúdez negó los delitos de acoso sexual en su contra

"Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar. Imaginate que lo habían enviado a cubrir la gira de Cristina Kirchner, para la TV Pública, y él hacía esto", completó la mujer, según Alfie.

Sin embargo, la periodista no hizo la denuncia porque le dio miedo. Otro caso citado fue el de Agustina Kämpfer, quien contó en el año 2010 sufrió situaciones de acoso por parte de Brieger cuando estudiaba en TEA (Taller Escuela Agencia).

Consultado por Alfie, Brieger negó las acusaciones en su contra. “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, fue, según Alfie, lo que contestó. En ese ida y vuelta también le aseguró que no tiene contacto con las mujeres mencionadas y subrayó que se trataba de acusaciones infundadas.

El periodista acusado le dijo que iniciaría acciones legales si las acusaciones persisten. “Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone”, le manifestó Brieger.

En tanto, Alfie reveló en sus redes sociales este martes que el acusado no estará más al aire ni en C5N ni en Radio 10: "Sacan del aire a Pedro Brieger en C5N y Radio 10, por las acusaciones de acoso sexual. Las autoridades de Grupo Indalo le dijeron que se tome unas largas vacaciones, mientras resuelven su situación. Me dicen que 'en el corto y mediano plazo' Brieger no vuelve a C5N ni Radio 10", escribió.

MB / Gi