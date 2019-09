Una muestra recuerda en la ESMA la valiente misión de la CIDH en 1979

En ocasión de los homenajes que se llevan a cabo por los 40 años de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, poniendo en jaque a la dictadura en 1979, se podrá visitar hasta el próximo martes a las 17 en el Museo Sitio de Memoria ESMA la muestra temporaria 1979-2019 La visita de la CIDH.

A partir de testimonios inéditos, la exhibición de objetos y la presentación de documentos, se podrá conocer en detalle el período en el que Grupo de tareas de la ESMA realizó todo tipo de estrategias para ocultar, ante la inminente llegada de la CIDH, cualquier indicio de actividad represiva dentro del lugar; así como la utilización, en paralelo, de un centro clandestino provisorio ubicado en el Delta del Paraná, llamado la Isla del Silencio, al que fueron llevados un grupo de detenidos y detenidas.

“En agosto del '79 hay nerviosismo en la oficialidad de la Marina acerca de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se sabía que, entre otros lugares, iban a ir a visitar la ESMA", contó Carlos Lordkipanidse, secuestrado del 18 de noviembre de 1978 al 1 de enero de 1981.

Al mismo tiempo podrán conocerse cuáles fueron las vías utilizadas por familiares de detenidos/as-desaparecidos/as en la búsqueda de sus seres queridos: el rol de los organismos de derechos humanos en aquellos años, el pasaje de los reclamos individuales a los colectivos, y las denuncias realizadas ante la Comisión, cuya visita marcó un antes y un después para la última dictadura cívico-militar y para la sociedad argentina, tanto dentro como fuera del Ex Centro Clandestino de la ESMA.

La muestra se dividirá en dos partes: El ocultamiento de la ESMA y La verdad se hace pública. El lugar elegido es el salón comedor de los marinos del Casino, donde se proyectarán testimonios y se exhibirán objetos de sobrevivientes que fueron llevados a la Isla del Silencio, durante la visita de la CIDH.

"Un día nos llevaron de paseo a la isla, no me acuerdo si fue un domingo o un sábado, era un fin de semana. Nos hicieron conocer la isla, dos casas y una persona nos indicó las cosas que había que reparar: un baño, un techo y me acuerdo que había que sacar como tres colmenas de abejas, y ellos nos enseñaron el sistema para sacarlas. Nos explicaron que íbamos a ir a hacer todas esas reparaciones. Y con el tiempo, habrán pasado unos veinte días o un mes, y nos llevan a la isla con todas nuestras cosas.", recordó Alfredo Virgilio Ayala, secuestrado del 7 de septiembre de 1977 a mayo de 1980.

En tanto, la ex Cocina de la ESMA es una sala que se inaugura en esta ocasión, y allí se exhibirá la otra parte de la muestra, realizada en conjunto con Memoria Abierta y el CELS, relatando todo lo que siucedía en la Argentina antes, durante y después de la visita de la CIDH. En la inauguración habló Alfredo Ayala, sobreviviente, detenido en la ESMA durante el período de la visita de la CIDH; y estuvieron presentes integrantes de los Organismos de Derechos Humanos, autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y de los actuales directivos de la CIDH: Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta; Joel Hernández García, primer vicepresidente; Antonia Urrejola Noguera,segunda vicepresidenta, Paulo Abrão, secretario ejecutivo.

