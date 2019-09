Esmeralda Arosemena: "Todavía se evidencia la desaparición forzada y la persistencia de su impunidad"

por Federico Águila

Cuarenta años después, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve al país para conmemorar aquella histórica visita en medio de la dictadura. Su presidenta, Esmeralda Arosemena, será recibida por el presidente Mauricio Macri el viernes, cuando se cumpla el aniversario del inicio de aquel desembarco entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Este jueves 5 y el resto del viernes, Arosemena participará de una serie de eventos en los que repasará no solo el trabajo del organismo en perspectiva histórica, sino la situación actual de los derechos humanos a nivel regional, si bien no habrá monitoreo en Argentina en este viaje en particular.

–La visita de la CIDH en 1979 fue uno de los hechos más significativos para la Argentina en materia de Derechos Humanos, ¿qué importancia le asignan en el organismo?

–Dado el cúmulo de denuncias recibidas por la Comisión sobre la grave situación de derechos humanos, la misión en Argentina fue una prioridad para la Comisión en aquel momento. La CIDH venía recibiendo un número cada vez mayor de comunicaciones sobre graves violaciones de derechos humanos que ocurrían en el país y expresó al gobierno de facto, diversas veces, su preocupación por el cuadro de violaciones denunciadas. Las visitas a los centros de detenciones, el contacto con las víctimas, y todas las otras actividades en terreno permitieron a la CIDH conocer de manera más cercana el contexto de violaciones sistemáticas vivido en el país. Y tener ese panorama proporcionó una mirada más calificada sobre los casos denunciados a la Comisión y al monitoreo de la situación de derechos humanos en Argentina.

–¿Están en contacto con alguno de los que participaron de esa comisión? ¿qué recuerdan sobre esa visita?

–Hace algunos años, visitó la sede de la CIDH Guillermo Fernández de Soto, quien en su momento hizo parte de la delegación de la Secretaría Ejecutiva que apoyó a la CIDH durante la histórica visita. Además, de compartir algunas anécdotas sobre los trabajos preparatorios de la visita para los cuales viajaron al país con un mes de antelación y montaron una oficina de la CIDH en la que a la postre fueron recibidas cientos de denuncias, destacó como uno de los momentos más significativos la visita a las instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada, en la que pudieron constatar la información brindada tanto por víctimas como por familiares de las víctimas, sobre el centro clandestino de detención que allí funcionaba de manera concomitante con las funciones ordinarias de la administración y operación de la Escuela.

–¿Les compartió alguna impresión o sesnsación de aquellos días de labor en medio de una dictadura?

–Confirmó que la responsabilidad histórica de la CIDH fue recibir las denuncias de víctimas y familiares, en un contexto político y de seguridad dominado por el estamento militar, y denunciar ante la comunidad internacional el fenómeno de la desaparición forzada de personas como mecanismo de represión estatal.

–¿Cuáles son los desafíos actuales de la CIDH en la región además de Venezuela? ¿En Brasil, por caso, también se incrementaron las denuncias sobre violencia institucional?

–La CIDH ha identificado, como desafíos en materia de derechos humanos en la región, la persistencia de situaciones de violencia y discriminación contra mujeres y grupos históricamente marginados. Y en particular, de violencia creciente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes y lideresas sociales. También ha observado situaciones de represión de la protesta social, así como de militarización y de uso excesivo de la fuerza como medidas para abordar la inseguridad ciudadana. Otro desafío identificado es el flagelo de la corrupción con un impacto directo en los derechos humanos y la necesidad de superar situaciones de pobreza extrema. El fenómeno de la migración forzada en busca de protección contra violaciones masivas de derechos humanos ha recibido una atención especial de la CIDH. Por su parte, todavía se evidencia la desaparición forzada y la persistencia de su impunidad, con cifras que resultan preocupantes.

–¿Cómo consideran a la situación migratoria de los venezolanos en la región?

–La CIDH ha monitoreado de cerca, y a través de sus distintos mecanismos, la grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años. En sus informes de país y reiterados comunicados de prensa, ha dado cuenta de las múltiples y masivas violaciones de derechos humanos en detrimento de la mayor parte de la población venezolana, teniendo impactos particular sobre derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, de expresión, de circulación, la protección judicial, la salud, la alimentación y el trabajo, entre otros. Esta situación ha conllevado al crecimiento exponencial de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región en los últimos años para preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la alimentación, entre otros. Podemos afirmar que hoy en día nos encontramos frente al mayor desafío de la región en materia de migración que ha vivido nuestro continente.

–Considerando que el número de venezolanos que deben abandonar su país se ha multiplicado en los últimos años, ¿piensa que requieren de algún tipo de estatus especial de asistencia humanitaria?

–El ACNUR reporta que en la actualidad la cantidad de personas de Venezuela obligadas a abandonar sus hogares continúa aumentando, y un número significativo de ellas necesita protección internacional. Más de 4 millones de venezolanos y venezolanas salieron de su país hasta la fecha, según los datos de los gobiernos que los reciben, lo que representa una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo en tiempos recientes. Debido a esta situación, la CIDH adoptó la Resolución 2/18, sobre migración forzada de personas venezolanas en la región buscando brindar orientación a los Estados de la región sobre medidas a adoptar para responder a la situación en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional de los refugiados. De hecho, en el presente año la CIDH planea realizar un informe especial enfocado en la situación migratoria de los venezolanos en los diferentes países de acogida y las razones que los forzaron a dejar su país.