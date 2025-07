Universidad de Tucuman: investigan a docentes que habrían cobrado dinero, regalos y favores sexuales a cambio de aprobar exámenes

La Justicia Federal investiga un caso de corrupción que involucra a docentes y alumnos de la Escuela de Enfermería de Aguilares, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Según la acusación, se habrían aprobado materias a cambio de sobornos en dinero, regalos e incluso favores sexuales. El testimonio de una exalumna clave encendió todas las alarmas.

En noviembre de 2024, la Fiscalía Federal N°2, encabezada por el fiscal Agustín Chit, abrió una investigación judicial sobre la Escuela de Enfermería de Aguilares. La causa se inició tras una denuncia anónima que señalaba a un grupo de docentes por presuntamente aprobar estudiantes a cambio de pagos, obsequios y favores sexuales.

Las sospechas cobraron fuerza cuando el licenciado Luis Ángel Solorzano, profesor titular de la materia Practicantado en Enfermería II, denunció irregularidades en los exámenes de diciembre de 2023. Según su declaración, mientras se encontraba de licencia médica, el profesor Ricardo Palavecino quedó a cargo de los parciales y habría manipulado calificaciones. Las notas informadas no coincidían con las evaluaciones reales de los estudiantes.

Además, Solorzano presentó un pendrive que, según su testimonio, una persona desconocida había dejado en su cátedra. El contenido de este dispositivo fue clave: audios de conversaciones telefónicas, capturas de chats de WhatsApp y comprobantes de transferencias de dinero a billeteras virtuales. Las grabaciones involucraban directamente a Palavecino y a una estudiante, Paola Villagra, que integraba el centro de estudiantes y ya obtuvo su título de enfermera.

La causa dio un vuelco cuando Villagra decidió declarar ante los medios. En diálogo con TN reconoció haber sido la intermediaria entre los alumnos y Palavecino. "Yo era quien actuaba por pedido de Palavecino. Hay varios alumnos que pagaban para obtener sus notas, y yo era quien cobraba. Llegué a recibir 60, 70 mil pesos, obsequios, perfumes". confesó.

La joven explicó que su rol consistía en cobrar los pagos de parte de los alumnos para luego transferírselos a Palavecino. En algunos casos, según su testimonio, también se exigían favores sexuales. “Las escuchas son muy explícitas: es su voz la que nombra a tal o cual estudiante. De su boca se escucha lo que pasó cada estudiante. Pero yo no estuve en el lugar de los hechos”, aclaró.

Palavecino “decía que había tenido relaciones con algunos compañeros y compañeras. También hay fotos explícitas. Esto a cambio de la nota, de la promoción en algunas materias, de poder llegar al final de la materia", según Villagra.

En una de las conversaciones incluidas en el expediente, Villagra dijo: “Los docentes cobran; si no es sexo, es plata”. En otra se escucha: “Aquí, el que no te cobra la nota, te culia”.

Consultada por si tenía conocimiento de que estaba delinquiendo, Villagra expresó: "No sabía que iba a llegar a tanto. Siempre fue el tema del trabajo: yo tengo otra causa y creía que no iba a poder ejercer mi profesión, y él (Palavecino) me decía que iba a ayudarme en el trabajo. Hasta que se nos fue de las manos. Muchos alumnos me llamaban y me explicaban que le pedía más dinero. 'Me sigue pidiendo plata aunque ya le pagué', me decían. Él era el que manejaba todo y no me hacía caso para parar".

La fiscalía sostiene que entre diciembre de 2023 y abril de 2024, Palavecino recibió sobornos a cambio de alterar calificaciones en el sistema académico SIU Guaraní. Villagra sería la encargada de la logística financiera, actuando como “punto de contacto” en la operatoria. Un caso polémico es el de la alumna Cintya Lugones, quien habría pagado $30.000 para obtener la regularidad en una materia.

El fiscal Chit pidió el procesamiento de Ricardo Palavecino por los delitos de cohecho y falsificación ideológica. También pidió procesar a Paola Villagra (cohecho pasivo) y a Cintya Lugones (cohecho activo).

La Universidad Nacional de Tucumán aún no emitió un comunicado oficial sobre el caso, aunque el escándalo ya generó un fuerte impacto dentro de la comunidad educativa. El decano de la Facultad de Medicina, por su parte, confirmó que se inició un sumario interno y que se tomarán “medidas ejemplares”.