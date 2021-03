Vacunación en Caba: Vizzotti llamó a Quirós por las largas filas de adultos mayores

En medio del escándalo con las largas filas de adultos mayores para vacunarse en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se contactó con su par porteño Fernán Quirós para ponerse a disposición y colaborar con la organización y logística del plan de vacunación, según informaron desde Casa Rosada a PERFIL.

Desde la Ciudad confirmaron que "siempre están en comunicación diariamente" los ministros de Salud y el propio Quirós, según Casa Rosada, se comprometió a que mañana miércoles 10 de marzo se dupliquen las bocas de vacunación para los adultos mayores para evitar el conflicto. No obstante, desde la Ciudad no confirmaron dicho compromiso y no dieron declaraciones oficiales ni el ministro ni el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fuertemente criticado por los jubilados que este martes padecieron horas interminables para vacunarse, expuestos al calor y al virus.

La Carta del PAMI al gobierno porteño

Desde el oficialismo porteño y nacional hubo fuertes reclamos al gobierno de Larreta porque Luana Volnovich, titular del PAMI, había ofrecido sumar 10 centros de vacunación en la Ciudad en dicha institución para ayudar al programa de vacunación.

Una carta con fecha del 4 de marzo a la que accedió PERFIL confirma el ofrecimiento, señalando que el PAMI tiene más de 360 mil afiliados en la Ciudad y se haría cargo de los costos de logísticas que requiera la vacunación.

Las imágenes de las largas filas en el nuevo centro de vacunación, el Luna Park, no tardaron en hacerse virales. Legisladores porteños del Frente de Todos, reclamaron al Ejecutivo porteño que aplique los máximos estándares de cuidado para el personal de salud y los adultos mayores en los centros de vacunación habilitados para tal fin por el propio Gobierno de la Ciudad.

Largas filas y hacinamiento en la apertura del Luna Park para vacunar adultos mayores

Mediante un proyecto de declaración presentado hoy en la Legislatura porteña, firmado por el bloque del Frente de Todos, manifestaron su preocupación y repudio por el grado de desorganización y destrato a los adultos mayores durante el primer día de vacunación en las instalaciones del Luna Park, así como en otros centros masivos de vacunación en CABA.

La tensión entre Nación y Ciudad ya se había desatado cuando la página web del gobierno porteño para inscribirse en la vacunación había colapsado a los pocos minutos de habilitarse.

Asimismo, la gestión de la Ciudad fue denunciada por una presunta tercerización en el operativo de vacunación con instituciones de salud privadas.

El jefe de gobierno porteño aludió "cambios de su agenda" y decidió no ir este martes como tenía pautado al Luna Park, donde se desató el escándalo.

J.D. / MC