Quien es Valentina Olguín, la cantante denunciada por usar el CUIT de cinco gobernadores para importar ropa

La Justicia federal investiga a Valentina Olguín, cantante santiagueña e influencer, por el presunto uso indebido de datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para ingresar ropa del exterior por fuera de los límites establecidos por la Aduana. La causa está caratulada como contrabando simulado y se inició en diciembre de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Según la acusación, Olguín, de 27 años, recurrió al régimen de courier -menos estricto en materia de controles aduaneros- para adquirir ropa de una marca internacional. Tras superar el limite de cinco envíos anuales o un máximo de US$3000 por persona, habría comenzado a utilizar los CUIT, nombres y domicilios fiscales de terceros para continuar recibiendo mercadería.

La maniobra incluyó la utilización de datos fiscales pertenecientes a cinco gobernadores: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis). El uso de esas identidades fue detectado a partir de un correo electrónico que Jaldo recibió con la confirmación de una compra que él no había realizado.

Fue entonces, que el gobernador tucumano presentó una denuncia en la Aduana, en el sistema de recaudación ARCA y ante la Justicia Federal. “Esto le puede pasar a cualquiera”, afirmó Jaldo. "No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente. Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema”, agregó Jaldo.

Según determinaron los peritos, las compras estaban orientadas a productos textiles de alto valor comercial (pertenecientes a la marca Revolve), que luego eran revendidos por Olguín en una tienda online sin habilitación formal. El domicilio desde donde se coordinaban los envíos está ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde la influencer reside. Desde esa locación, las prendas eran despachadas principalmente a clientes de Santiago del Estero, Córdoba y otras provincias.

La investigación que se inició en diciembre de 2024 por la denuncia del mandatario tucumano, derivó en un allanamiento en el domicilio de Olguín. Allí se secuestraron prendas, sobres con anotaciones de datos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La imputación, en términos legales, es por contrabando simulado, una figura prevista en el Código Aduanero argentino para operaciones que eluden el control del Estado a través de mecanismos fraudulentos.

El expediente quedó en manos del fiscal federal Agustín Chit y del juez José Manuel Díaz Vélez, aunque no se descarta un eventual cambio de jurisdicción, dado que parte de los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires.

La versión de la influencer: “Busqué CUITS en Google”

“En un momento necesitaba muchos CUITS para hacer pasar esa ropa porque se pueden hacer cinco importaciones anuales. Buscaba CUITS al azar, mi familia, mis amigos. De apurada, desde la ignorancia de no saber, me decían que necesitaba que tuviesen un domicilio fiscal”, explicó en declaraciones a Clarín.

Aseguró que encontró los CUIT de los mandatarios simplemente buscando en Google. El primero que usó fue el del gobernador Axel Kicillof y luego, al agotarse sus cupos, incorporó a los demás. “Si no eran nombres políticos creo que no salía tanto. No es que estoy estafando a nadie, lo hice de apurada, para agilizar. Si no eran nombres políticos creo que no salía tanto. No sabía que estaba cometiendo un delito", se defendió.

El fiscal Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar. En ese marco, fue imputada por el delito de contrabando simulado.

Por el momento, Olguín no fue detenida, aunque se encuentra formalmente imputada y su situación procesal dependerá del avance de las medidas dispuestas por el juzgado federal.

Quién es la influencer que está imputada por contrabando

Olguín acumula en su cuenta de Instagram más de 400.000 seguidores. Antes de su salto en las redes, entre 2015 y 2017 perteneció a la banda LQmbia en su ciudad natal -la capital de Santiago del Estero-, en la que realizaba covers de canciones conocidas que eran reversionadas en cumbias. Luego, fue convocada por Fernando “Fer” Vázquez, líder de Rombai, para integrar la banda de cumbia “Dame 5″.

En octubre de 2021, Olguín da un paso al costado de la banda para comenzar su carrera solista. “Tú y yo”, fue su primer tema solista. Además, en septiembre del año pasado cantó “Aventura”, en colaboración con la banda Q’Locura, en el Movistar Arena y participó del cierre del Cosquín Cuarteto, que convocó a al menos 25.000 personas.

El medio local Contexto Tucumán también publicó que la joven pasa gran parte de su tiempo en la ciudad de Buenos Aires para cumplir con su agenda, además de en la ciudad de Córdoba por sus estudios de Medicina. “Si, te organizás, se puede”, declaró en una entrevista con Brenda Di Aloy -la hija de Amalia “Yuyito” González- sobre el balance entre lo académico y lo profesional.

Este 6 de junio tiene previsto cantar en la fiesta de La Tangente y el 14 de ese mes en el Movistar Arena junto con el cantante Cardellino.

