A horas del veredicto contra el policía Chocobar: el caso que dividió a la sociedad

El Tribunal Oral de Menores 2 dará a conocer este viernes 28 de mayo el veredicto contra el policía Luis Chocobar, acusado por matar a un delincuente en diciembre de 2017 luego que éste junto a un cómplice apuñalara y robara en el barrio porteño de La Boca a un turista estadounidense.

El veredicto se conocerá en horas de la tarde luego de que a las 10:00 en los tribunales de Comodoro Py será el turno de las últimas palabras del juicio del efectivo y del presunto cómplice del delincuente. Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete pasarán a deliberar hasta la tarde cuando darán a conocer el veredicto entre la posibilidad de la absolución pedida por la defensa, la prisión en suspenso solicitada por la fiscalía o la prisión perpetua que reclamó la querella.

El hecho fue el 8 de diciembre de 2017 en La Boca, a pocos metros de Caminito, cuando Chocobar intervino al ver que apuñalaban y robaban al turista norteamericano Frank Wolek (57), que estuvo internado varios días tras el ataque y en varias oportunidades agradeció el accionar del policía quien "le salvó la vida", por lo que pidió su absolución en el juicio. Chocobar persiguió a uno de los asaltantes, al que le disparó y terminó falleciendo.

El caso generó un gran revuelo nacional y dividió a la sociedad entre los que lo apoyaban y lo catalogaban como un "héroe", incluso fue recibido por, en aquel momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Mauricio Macri, mientras que en el otro extremo lo acusaban de asesino, por lo que se abrió un intenso debate sobre el "gatillo fácil".

"No quería matarlo": el testimonio de Chocobar a días de finalizar el juicio por homicidio

En el día de ayer, el policía Chocobar (34 años) pidió la "absolución" a través de sus abogados Fernando Soto y Luis Cevasco. La acusación es por el homicidio de Juan Pablo Kukoc (18 años), un asaltante que en 2017 apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. En su alegato, la defensa del policía insistió en que Kukoc intentó agredir a Chocobar y que éste actuó en "legítima defensa".

Según su versión, cuando Kukoc huía hizo un giro y un ademán como de abalanzarse sobre Chocobar y en esas circunstancias, que duraron "una fracción de segundos", se produjeron los disparos que causaron la muerte al asaltante. Según Soto, los disparos fueron "de frente", pese a lo cual el ingreso por la parte posterior del cuerpo se debió a que Kukoc giró sobre su eje para continuar la huida.

Chocobar declaró hace dos semanas ante el tribunal y justificó su accionar, al asegurar que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado y que disparó al piso. "Le preguntaron si quiso matar y respondió que de ninguna manera y que tampoco se representó que podía matarlo porque disparó hacia abajo, no quería matarlo sino pararlo, detener su avance", aseguró el abogado Soto sobre la declaración.

La fiscal Susana Pernas pidió condenarlo por "homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber". Por eso, solicitó 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer sus funciones.

Qué argumenta la defensa del ladrón muerto tras le disparo de Chocobar

La querella representante del ladrón muerto pidió prisión perpetua por "homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones". En ese sentido, para el querellante "la declaración indagatoria de Chocobar fue contradictoria con sus indagatorias prestadas en la instrucción".

"Primero dijo que Kukoc no había llegado a darse vuelta, pero que tenía mucho temor y por eso disparó con una mano dos veces. Pero como eso no cerraba con la cantidad de vainas servidas encontradas en el lugar, ahora dijo que disparó en más oportunidades, pero que lo hizo cuando lo tenía de frente y se le venía encima", expresó.

Por otra parte, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos rechazó este jueves en el juicio oral y público el video con la "recreación" de la muerte de Kukoc, el asaltante del turista estadounidense Wolek, que murió por los disparos de Chocobar.

Piden prisión perpetua para Luis Chocobar por "gatillo fácil" y "ejecución extrajudicial"

El organismo que depende de la Defensoría General de la Nación y representa en la causa a la madre del delincuente abatido le atribuyó al video la intención de "influir indebidamente en la decisión que deberá tomar el Tribunal". El Programa denunció que la cinta, presentada por el defensor del policía acusado, Fernando Soto, en la audiencia de l miércoles, "contradice las pruebas incorporadas a la causa".

"Frente a la divulgación de ese video, se torna indispensable aclarar que no integra las pruebas que forman parte de la causa, y su producción ha sido unilateral", sostuvo el organismo, mediante un documento oficial. Además, añadió: "No se ha hecho dentro de la investigación judicial, y por esto mismo no ha sido controlado por la Fiscalía interviniente, la querella, ni el Tribunal".

En el mismo sentido, el Programa sostuvo que "el video que circula no condice con las pruebas que sí forman parte de la causa, que sí pudieron ser controladas por todas las partes, incluida, por supuesto, la propia defensa del imputado Chocobar".

Esas pruebas, agrega el texto, incluyen "los registros fílmicos, los hallazgos balísticos, el informe de autopsia de la víctima, la declaración en el juicio de los expertos del Cuerpo Médico Forense, entre muchas otras", que –según sostiene- incriminan a Chocobar.

Juicio a Luis Chocobar: "Los disparos fueron hechos en defensa propia", dijo su abogado

De hecho, el defensor oficial que asiste a la familia de Kukoc, Pablo Rovatti, pidió para el policía la pena de prisión perpetua por lo que consideró un "fusilamiento extrajudicial".

"La representación legal de la madre del joven fallecido lamenta profundamente que la divulgación de ese video busque confundir a la opinión pública en un tema de suma importancia, como lo es el empleo ilegítimo de la fuerza letal por parte de un funcionario de policía", advirtió el documento. "En el juicio –recordó- también se debate la responsabilidad de una persona menor de edad imputada".

"Por ese motivo, tiene carácter reservado, y el Tribunal interviniente ha solicitado a las partes que no divulguen a la prensa filmaciones del debate o similares, de acuerdo con las leyes e instrumentos internacionales en materia de derecho penal juvenil", subrayó el texto. Esa premisa fue violada por la defensa de Chocobar, según la apreciación del Programa.

ED / DS